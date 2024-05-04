Рейтинг@Mail.ru
Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
19:13 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/pomosch-1943885202.html
Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей
Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей - РИА Новости, 04.05.2024
Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей
Жители Новороссийска испекли и передали около 200 килограммов пасхальных куличей участникам спецоперации в Луганскую Народную Республику. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:13
2024-05-04T19:13
надежные люди
новороссийск
луганская народная республика
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943883624_0:246:720:651_1920x0_80_0_0_08aac053fc48cb0ff9150c3822653c86.jpg
КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Жители Новороссийска испекли и передали около 200 килограммов пасхальных куличей участникам спецоперации в Луганскую Народную Республику. "Заботливые жители города-героя отправили участникам СВО пасхальные куличи. Праздник Светлой Пасхи теперь будет и у наших ребят. Сбор гуманитарной помощи для бойцов объединил тысячи новороссийцев и стал приоритетной задачей для волонтёрских объединений города-героя", - написал мэр города Андрей Кравченко. Как уточнили РИА Новости в администрации Новороссийска в два подразделения ЛНР было передано около 200 килограммов куличей. Их отправили отряду специального назначения "БАРС-16" и танковому батальону. По словам Кравченко, посылки доставила служба спасения Новороссийска. Помимо продуктового набора батальон танкистов пополнился бронированным автомобилем и запчастями для неисправной техники. "БАРС-16" получил бензогенераторы, бензопилы и продукты питания.
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html
новороссийск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943883624_0:247:720:787_1920x0_80_0_0_cc3016f0df9f494c7ff32afee30c102f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, луганская народная республика, пасха
Надежные люди, Новороссийск, Луганская Народная Республика, Пасха
Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей

Жители Новороссийска передали 200 килограммов пасхальных куличей участникам СВО

© РИА новостиЖители Новороссийска в предверии Пасхи испекли 200 кг куличей для участников СВО
Жители Новороссийска в предверии Пасхи испекли 200 кг куличей для участников СВО
© РИА новости
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Жители Новороссийска испекли и передали около 200 килограммов пасхальных куличей участникам спецоперации в Луганскую Народную Республику.
"Заботливые жители города-героя отправили участникам СВО пасхальные куличи. Праздник Светлой Пасхи теперь будет и у наших ребят. Сбор гуманитарной помощи для бойцов объединил тысячи новороссийцев и стал приоритетной задачей для волонтёрских объединений города-героя", - написал мэр города Андрей Кравченко.
© РИА НовостиЖители Новороссийска в предверии Пасхи испекли 200 кг куличей для участников СВО
Жители Новороссийска в предверии Пасхи испекли 200 кг куличей для участников СВО
© РИА Новости
Жители Новороссийска в предверии Пасхи испекли 200 кг куличей для участников СВО
Как уточнили РИА Новости в администрации Новороссийска в два подразделения ЛНР было передано около 200 килограммов куличей. Их отправили отряду специального назначения "БАРС-16" и танковому батальону.
По словам Кравченко, посылки доставила служба спасения Новороссийска. Помимо продуктового набора батальон танкистов пополнился бронированным автомобилем и запчастями для неисправной техники. "БАРС-16" получил бензогенераторы, бензопилы и продукты питания.
Куличи для участников спецоперации, приготовленные военнослужащими-пекарями ЦВО на передвижном хлебзаводе, работающем на передовой
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов
Вчера, 05:29
 
Надежные людиНовороссийскЛуганская Народная РеспубликаПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала