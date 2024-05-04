https://ria.ru/20240504/pomosch-1943885202.html

Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей

Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей - РИА Новости, 04.05.2024

Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей

Жители Новороссийска испекли и передали около 200 килограммов пасхальных куличей участникам спецоперации в Луганскую Народную Республику. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:13

2024-05-04T19:13

2024-05-04T19:13

надежные люди

новороссийск

луганская народная республика

пасха

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КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Жители Новороссийска испекли и передали около 200 килограммов пасхальных куличей участникам спецоперации в Луганскую Народную Республику. "Заботливые жители города-героя отправили участникам СВО пасхальные куличи. Праздник Светлой Пасхи теперь будет и у наших ребят. Сбор гуманитарной помощи для бойцов объединил тысячи новороссийцев и стал приоритетной задачей для волонтёрских объединений города-героя", - написал мэр города Андрей Кравченко. Как уточнили РИА Новости в администрации Новороссийска в два подразделения ЛНР было передано около 200 килограммов куличей. Их отправили отряду специального назначения "БАРС-16" и танковому батальону. По словам Кравченко, посылки доставила служба спасения Новороссийска. Помимо продуктового набора батальон танкистов пополнился бронированным автомобилем и запчастями для неисправной техники. "БАРС-16" получил бензогенераторы, бензопилы и продукты питания.

https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html

новороссийск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссийск, луганская народная республика, пасха