https://ria.ru/20240504/pomosch-1943885202.html
Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей
Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей - РИА Новости, 04.05.2024
Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей
Жители Новороссийска испекли и передали около 200 килограммов пасхальных куличей участникам спецоперации в Луганскую Народную Республику. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:13
2024-05-04T19:13
2024-05-04T19:13
надежные люди
новороссийск
луганская народная республика
пасха
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КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Жители Новороссийска испекли и передали около 200 килограммов пасхальных куличей участникам спецоперации в Луганскую Народную Республику. "Заботливые жители города-героя отправили участникам СВО пасхальные куличи. Праздник Светлой Пасхи теперь будет и у наших ребят. Сбор гуманитарной помощи для бойцов объединил тысячи новороссийцев и стал приоритетной задачей для волонтёрских объединений города-героя", - написал мэр города Андрей Кравченко. Как уточнили РИА Новости в администрации Новороссийска в два подразделения ЛНР было передано около 200 килограммов куличей. Их отправили отряду специального назначения "БАРС-16" и танковому батальону. По словам Кравченко, посылки доставила служба спасения Новороссийска. Помимо продуктового набора батальон танкистов пополнился бронированным автомобилем и запчастями для неисправной техники. "БАРС-16" получил бензогенераторы, бензопилы и продукты питания.
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, луганская народная республика, пасха
Надежные люди, Новороссийск, Луганская Народная Республика, Пасха
Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей
Жители Новороссийска передали 200 килограммов пасхальных куличей участникам СВО
КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Жители Новороссийска испекли и передали около 200 килограммов пасхальных куличей участникам спецоперации в Луганскую Народную Республику.
"Заботливые жители города-героя отправили участникам СВО пасхальные куличи. Праздник Светлой Пасхи теперь будет и у наших ребят. Сбор гуманитарной помощи для бойцов объединил тысячи новороссийцев и стал приоритетной задачей для волонтёрских объединений города-героя", - написал мэр города Андрей Кравченко.
Как уточнили РИА Новости в администрации Новороссийска в два подразделения ЛНР было передано около 200 килограммов куличей. Их отправили отряду специального назначения "БАРС-16" и танковому батальону.
По словам Кравченко, посылки доставила служба спасения Новороссийска. Помимо продуктового набора батальон танкистов пополнился бронированным автомобилем и запчастями для неисправной техники. "БАРС-16" получил бензогенераторы, бензопилы и продукты питания.