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В Молдавии два телеканала будут вести Пасхальное богослужение - РИА Новости, 04.05.2024
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16:38 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/paskha-1943864036.html
В Молдавии два телеканала будут вести Пасхальное богослужение
В Молдавии два телеканала будут вести Пасхальное богослужение - РИА Новости, 04.05.2024
В Молдавии два телеканала будут вести Пасхальное богослужение
Трансляцию Пасхального богослужения в Молдавии будут вести два телеканала государственной компании Teleradio-Moldova, заявил в субботу ее гендиректор Влад... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:38
2024-05-04T16:38
молдавия
кишинев
россия
майя санду
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
ион чебан
румынская православная церковь
московский патриархат
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КИШИНЕВ, 4 мая – РИА Новости. Трансляцию Пасхального богослужения в Молдавии будут вести два телеканала государственной компании Teleradio-Moldova, заявил в субботу ее гендиректор Влад Цуркану. Ранее в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что впервые за 30 лет государственное телевидение Молдавии не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, а власти города намерены своими силами организовать онлайн-трансляцию в соцсетях. В тот же день пресс-служба администрации молдавского президента сообщила, что глава республики Майя Санду провела отдельные встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром, между ними состоялась беседа в контексте пасхальных праздников. Санду призвала митрополитов "способствовать сохранению мира в Молдавии и во всем мире". "Как и каждый год, традиционно "Телерадио-Молдова" будет транслировать на своих телеканалах "Молдова 1" и "Молдова 2" Пасхальное ночное богослужение Воскресения Господня. Трансляция будет вестись из храма "Святителя Николая" в Кишиневе (где богослужение возглавит Его Высокопреосвященство Петру, архиепископ Кишиневский, Митрополит Бессарабский), а также из Христорождественского собора в Кишиневе (богослужение возглавит его Высокопреосвященство Владимир, Митрополит Кишиневский и всея Молдовы)", - написал Цуркану на своей странице в социальной сети Facebook*. Православная церковь Молдавии (Митрополия Молдовы) объединяет 70% жителей республики, включая Приднестровье. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви (в таком формате появилась в 1992 году) объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. В июле прошлого года Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240504/moldaviya-1943834415.html
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молдавия, кишинев, россия, майя санду, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), ион чебан, румынская православная церковь, московский патриархат
Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Ион Чебан, Румынская православная церковь, Московский Патриархат, В мире
В мире
В Молдавии два телеканала будут вести Пасхальное богослужение

Гостелевидение Молдавии не отказалось от трансляции Пасхального богослужения

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мая – РИА Новости. Трансляцию Пасхального богослужения в Молдавии будут вести два телеканала государственной компании Teleradio-Moldova, заявил в субботу ее гендиректор Влад Цуркану.
Ранее в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что впервые за 30 лет государственное телевидение Молдавии не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, а власти города намерены своими силами организовать онлайн-трансляцию в соцсетях. В тот же день пресс-служба администрации молдавского президента сообщила, что глава республики Майя Санду провела отдельные встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром, между ними состоялась беседа в контексте пасхальных праздников. Санду призвала митрополитов "способствовать сохранению мира в Молдавии и во всем мире".
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"Как и каждый год, традиционно "Телерадио-Молдова" будет транслировать на своих телеканалах "Молдова 1" и "Молдова 2" Пасхальное ночное богослужение Воскресения Господня. Трансляция будет вестись из храма "Святителя Николая" в Кишиневе (где богослужение возглавит Его Высокопреосвященство Петру, архиепископ Кишиневский, Митрополит Бессарабский), а также из Христорождественского собора в Кишиневе (богослужение возглавит его Высокопреосвященство Владимир, Митрополит Кишиневский и всея Молдовы)", - написал Цуркану на своей странице в социальной сети Facebook*.
Православная церковь Молдавии (Митрополия Молдовы) объединяет 70% жителей республики, включая Приднестровье. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви (в таком формате появилась в 1992 году) объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих.
В июле прошлого года Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
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В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Ион ЧебанРумынская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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