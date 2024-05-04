В Молдавии два телеканала будут вести Пасхальное богослужение
Гостелевидение Молдавии не отказалось от трансляции Пасхального богослужения
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 мая – РИА Новости. Трансляцию Пасхального богослужения в Молдавии будут вести два телеканала государственной компании Teleradio-Moldova, заявил в субботу ее гендиректор Влад Цуркану.
Ранее в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что впервые за 30 лет государственное телевидение Молдавии не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, а власти города намерены своими силами организовать онлайн-трансляцию в соцсетях. В тот же день пресс-служба администрации молдавского президента сообщила, что глава республики Майя Санду провела отдельные встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром, между ними состоялась беседа в контексте пасхальных праздников. Санду призвала митрополитов "способствовать сохранению мира в Молдавии и во всем мире".
"Как и каждый год, традиционно "Телерадио-Молдова" будет транслировать на своих телеканалах "Молдова 1" и "Молдова 2" Пасхальное ночное богослужение Воскресения Господня. Трансляция будет вестись из храма "Святителя Николая" в Кишиневе (где богослужение возглавит Его Высокопреосвященство Петру, архиепископ Кишиневский, Митрополит Бессарабский), а также из Христорождественского собора в Кишиневе (богослужение возглавит его Высокопреосвященство Владимир, Митрополит Кишиневский и всея Молдовы)", - написал Цуркану на своей странице в социальной сети Facebook*.
Православная церковь Молдавии (Митрополия Молдовы) объединяет 70% жителей республики, включая Приднестровье. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви (в таком формате появилась в 1992 году) объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих.
В июле прошлого года Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
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