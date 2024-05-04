https://ria.ru/20240504/obstrely-1943800596.html

Житель Харьковской области рассказал об обстрелах его села со стороны ВСУ

Житель Харьковской области рассказал об обстрелах его села со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024

Житель Харьковской области рассказал об обстрелах его села со стороны ВСУ

ВСУ продолжают наносить удары по жилым районам освобожденных силами России населенных пунктов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель одного из сел в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T07:36

2024-05-04T07:36

2024-05-04T08:03

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая – РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по жилым районам освобожденных силами России населенных пунктов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель одного из сел в данном районе Николай. Ранее глава администрации Купянского района Александр Капленко сообщил РИА Новости, что ряд освобожденных российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ "У нас солдат нет, у нас одни гражданские, а по нам все-равно стреляют. Зачем? Хотя Зеленский говорит, что по мирным не стреляют (ВСУ – ред.), а стреляют", - рассказал Николай. Он уточнил, что недавно подверглась обстрелу соседняя улица его населенного пункта, был уничтожен дом, однако хозяев по счастливой случайности не было. По его словам, стреляют по мирным районам не все подразделения ВСУ. "Среди них тоже разные люди есть, есть и нормальные, а есть сволочи. Вот недавно взяли – по соседней улице стреляли. Там же никого нет (военнослужащих – ред.), только пенсионеры остались", - сказал Николай.

https://ria.ru/20240502/obstrel-1943486540.html

https://ria.ru/20230920/kupyansk-1897486124.html

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины