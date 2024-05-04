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ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 04.05.2024 (обновлено: 14:46 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/minoborony-1943842843.html
ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны
ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны - РИА Новости, 04.05.2024
ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны
Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:24
2024-05-04T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово ДНР, сообщили в Минобороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе "Abrams" производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП "Bradley" производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943845289.html
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безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны

ВС РФ за неделю отразили 66 атак ВСУ, чьи потери составили более 2405 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе "Abrams" производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП "Bradley" производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства", - отметили в министерстве.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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