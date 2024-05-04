https://ria.ru/20240504/minoborony-1943842843.html

ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны

ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны - РИА Новости, 04.05.2024

ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны

Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:24

2024-05-04T14:24

2024-05-04T14:46

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово ДНР, сообщили в Минобороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе "Abrams" производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП "Bradley" производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943845289.html

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безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф