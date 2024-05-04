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ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны
ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны - РИА Новости, 04.05.2024
ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны
Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:24
2024-05-04T14:24
2024-05-04T14:46
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово ДНР, сообщили в Минобороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе "Abrams" производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП "Bradley" производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю отразили 66 контратак ВСУ, рассказало Минобороны
ВС РФ за неделю отразили 66 атак ВСУ, чьи потери составили более 2405 военных