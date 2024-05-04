https://ria.ru/20240504/krym-1943833966.html

В Крыму призвали Запад прислушаться к политику Вайткусу из Литвы

В Крыму призвали Запад прислушаться к политику Вайткусу из Литвы - РИА Новости, 04.05.2024

В Крыму призвали Запад прислушаться к политику Вайткусу из Литвы

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал западные страны прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:12

2024-05-04T13:12

2024-05-04T22:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал западные страны прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о российском статусе Крыма. Ранее Вайткус в интервью агентству ELTA заявил, что Крым принадлежит России, потому что крымчане выразили свою волю на референдуме. Политик отметил, что опросы до сих пор показывают, что большинство жителей полуострова за вхождение Крыма в состав России, и добавил, что раз Литва признала самопровозглашенное Косово, обязана признать и Крым. "Западу стоит прислушаться к конструктивной позиции кандидата в президенты Литвы Вайткуса по Крыму и принять ее, так как он отражает действительность и заслуживает доверия", — сказал Смирнов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240503/udar-1943706610.html

https://ria.ru/20240503/krym-1943741078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, севастополь, заур смирнов, владимир путин, оон, литва