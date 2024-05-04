https://ria.ru/20240504/istochnik-1943834129.html
Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2024
Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости источник в исполнительном аппарате главы... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:14
2024-05-04T13:14
2024-05-04T13:29
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ДУШАНБЕ, 4 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости источник в исполнительном аппарате главы государства."Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению (президента РФ) Владимира Путина примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ", - сказал собеседник агентства.Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным в пятницу получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы."Поэтому, мероприятия в Душанбе по случаю 89 годовщины Дня Победы пройдут 8 мая", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, москва, в мире, день победы
Таджикистан, Москва, В мире, День Победы
Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы в Москве