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Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2024
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13:14 04.05.2024 (обновлено: 13:29 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/istochnik-1943834129.html
Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2024
Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости источник в исполнительном аппарате главы... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:14
2024-05-04T13:29
таджикистан
москва
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ДУШАНБЕ, 4 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости источник в исполнительном аппарате главы государства."Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению (президента РФ) Владимира Путина примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ", - сказал собеседник агентства.Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным в пятницу получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы."Поэтому, мероприятия в Душанбе по случаю 89 годовщины Дня Победы пройдут 8 мая", - добавил собеседник агентства.
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таджикистан, москва, в мире, день победы
Таджикистан, Москва, В мире, День Победы
Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 4 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости источник в исполнительном аппарате главы государства.
"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению (президента РФ) Владимира Путина примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ", - сказал собеседник агентства.
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Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным в пятницу получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы.
"Поэтому, мероприятия в Душанбе по случаю 89 годовщины Дня Победы пройдут 8 мая", - добавил собеседник агентства.
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