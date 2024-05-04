https://ria.ru/20240504/istochnik-1943834129.html

Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы

Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2024

Источник: глава Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости источник в исполнительном аппарате главы... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:14

2024-05-04T13:14

2024-05-04T13:29

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 4 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости источник в исполнительном аппарате главы государства."Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению (президента РФ) Владимира Путина примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ", - сказал собеседник агентства.Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным в пятницу получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы."Поэтому, мероприятия в Душанбе по случаю 89 годовщины Дня Победы пройдут 8 мая", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240502/repetitsii-1943570704.html

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таджикистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таджикистан, москва, в мире, день победы