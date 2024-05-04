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СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины - РИА Новости, 04.05.2024
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01:48 04.05.2024 (обновлено: 01:55 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/bloomberg-1943789165.html
СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины
СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины - РИА Новости, 04.05.2024
СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины
Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском министерстве обороны, передает агентство Блумберг со РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T01:48
2024-05-04T01:55
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском министерстве обороны, передает агентство Блумберг со ссылкой на замминистра обороны Украины Юрий Джигир. Как отметил Джигир, спецоперация РФ выявила "ряд специфических коррупционных рисков в ведомстве". По его словам, введен "двухэтапный механизм" закупок в министерстве обороны. Он отметил, что министерство устанавливает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь снизить потенциальные риски. Согласно информации замминистра обороны Украины, ведомство также активировало свое участие в программе НАТО, направленной на оказание помощи странам в продвижении оборонных реформ и выполнении обязательств по борьбе с коррупцией. "Министерство также работает с американскими коллегами в рамках усилий, чтобы унять тревогу по поводу того, как украинские вооруженные силы хранят и используют западные боеприпасы", - пишет агентство со ссылкой на Джигира. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906625593.html
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937864306.html
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, нато
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СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины

Bloomberg: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на репетиции военного парада в Киеве
Военнослужащий на репетиции военного парада в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий на репетиции военного парада в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском министерстве обороны, передает агентство Блумберг со ссылкой на замминистра обороны Украины Юрий Джигир.
Как отметил Джигир, спецоперация РФ выявила "ряд специфических коррупционных рисков в ведомстве".
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По его словам, введен "двухэтапный механизм" закупок в министерстве обороны. Он отметил, что министерство устанавливает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь снизить потенциальные риски.
Согласно информации замминистра обороны Украины, ведомство также активировало свое участие в программе НАТО, направленной на оказание помощи странам в продвижении оборонных реформ и выполнении обязательств по борьбе с коррупцией.
«
"Министерство также работает с американскими коллегами в рамках усилий, чтобы унять тревогу по поводу того, как украинские вооруженные силы хранят и используют западные боеприпасы", - пишет агентство со ссылкой на Джигира.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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