https://ria.ru/20240504/bloomberg-1943789165.html

СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины

СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины - РИА Новости, 04.05.2024

СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины

Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском министерстве обороны, передает агентство Блумберг со РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T01:48

2024-05-04T01:48

2024-05-04T01:55

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском министерстве обороны, передает агентство Блумберг со ссылкой на замминистра обороны Украины Юрий Джигир. Как отметил Джигир, спецоперация РФ выявила "ряд специфических коррупционных рисков в ведомстве". По его словам, введен "двухэтапный механизм" закупок в министерстве обороны. Он отметил, что министерство устанавливает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь снизить потенциальные риски. Согласно информации замминистра обороны Украины, ведомство также активировало свое участие в программе НАТО, направленной на оказание помощи странам в продвижении оборонных реформ и выполнении обязательств по борьбе с коррупцией. "Министерство также работает с американскими коллегами в рамках усилий, чтобы унять тревогу по поводу того, как украинские вооруженные силы хранят и используют западные боеприпасы", - пишет агентство со ссылкой на Джигира. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906625593.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937864306.html

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в мире, здоровье - общество, украина, россия, нато