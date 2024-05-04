СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины
Bloomberg: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины
Военнослужащий на репетиции военного парада в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском министерстве обороны, передает агентство Блумберг со ссылкой на замминистра обороны Украины Юрий Джигир.
Как отметил Джигир, спецоперация РФ выявила "ряд специфических коррупционных рисков в ведомстве".
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По его словам, введен "двухэтапный механизм" закупок в министерстве обороны. Он отметил, что министерство устанавливает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь снизить потенциальные риски.
Согласно информации замминистра обороны Украины, ведомство также активировало свое участие в программе НАТО, направленной на оказание помощи странам в продвижении оборонных реформ и выполнении обязательств по борьбе с коррупцией.
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"Министерство также работает с американскими коллегами в рамках усилий, чтобы унять тревогу по поводу того, как украинские вооруженные силы хранят и используют западные боеприпасы", - пишет агентство со ссылкой на Джигира.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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