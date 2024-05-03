https://ria.ru/20240503/yemen-1943592850.html

США уничтожили три хуситских беспилотника в Йемене

США уничтожили три хуситских беспилотника в Йемене - РИА Новости, 03.05.2024

США уничтожили три хуситских беспилотника в Йемене

Американские военные уничтожили три беспилотника в подконтрольном движению "Ансар Алла" (хуситы) районе Йемена, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T01:34

2024-05-03T01:34

2024-05-03T02:17

в мире

сша

йемен

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

ансар алла

красное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920866846_64:135:603:438_1920x0_80_0_0_7b79717df9c6dffa7e7b4507957418ea.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Американские военные уничтожили три беспилотника в подконтрольном движению "Ансар Алла" (хуситы) районе Йемена, сообщает центральное командование Пентагона.Как отмечается, в районе 14.00 по времени Саны (совпадает с мск) силы Центрального командования США "уничтожили три БПЛА в районе Йемена, который контролируют поддерживаемые Ираном хуситы".Дроны, по заверению Пентагона, представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для торговых судов в регионе.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.

https://ria.ru/20240429/bespilotniki-1942983381.html

https://ria.ru/20240430/khusity-1943102644.html

сша

йемен

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, красное море