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США уничтожили три хуситских беспилотника в Йемене
США уничтожили три хуситских беспилотника в Йемене - РИА Новости, 03.05.2024
США уничтожили три хуситских беспилотника в Йемене
Американские военные уничтожили три беспилотника в подконтрольном движению "Ансар Алла" (хуситы) районе Йемена, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T01:34
2024-05-03T01:34
2024-05-03T02:17
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Американские военные уничтожили три беспилотника в подконтрольном движению "Ансар Алла" (хуситы) районе Йемена, сообщает центральное командование Пентагона.Как отмечается, в районе 14.00 по времени Саны (совпадает с мск) силы Центрального командования США "уничтожили три БПЛА в районе Йемена, который контролируют поддерживаемые Ираном хуситы".Дроны, по заверению Пентагона, представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для торговых судов в регионе.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.
https://ria.ru/20240429/bespilotniki-1942983381.html
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в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, красное море
В мире, США, Йемен, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла, Красное море
США уничтожили три хуситских беспилотника в Йемене
Пентагон: военные США уничтожили три БПЛА в подконтрольном хуситам районе Йемена