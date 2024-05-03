https://ria.ru/20240503/vystavka-1943682078.html

Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО

Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО - РИА Новости, 03.05.2024

Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО

Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве, поделился впечатлениями посетивший выставку немецкий журналист канала Welt... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:03

2024-05-03T14:03

2024-05-03T14:03

москва

нато

welt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941983637_515:582:3119:2047_1920x0_80_0_0_f2543d1661019d94a8e5fe2e047a4c03.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве, поделился впечатлениями посетивший выставку немецкий журналист канала Welt Кристоф Ваннер."Я вчера туда поехал и был удивлен, сколько пришло людей. <…> Тысячи русских хотели увидеть эту бронетехнику и танки, захваченные российскими Вооруженными силами", — отметил он.Ваннер также подчеркнул, что лично слышал, с какой гордостью посетители говорили о захвате немецкого танка Leopard 2.В среду корреспондент РИА Новости сообщил, что в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. На площадке перед музеем Победы представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.

https://ria.ru/20240503/udar-1943633824.html

https://ria.ru/20240503/kemeron-1943622618.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, нато, welt