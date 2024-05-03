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Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО - РИА Новости, 03.05.2024
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14:03 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vystavka-1943682078.html
Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО
Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО - РИА Новости, 03.05.2024
Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО
Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве, поделился впечатлениями посетивший выставку немецкий журналист канала Welt... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:03
2024-05-03T14:03
москва
нато
welt
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве, поделился впечатлениями посетивший выставку немецкий журналист канала Welt Кристоф Ваннер."Я вчера туда поехал и был удивлен, сколько пришло людей. &lt;…&gt; Тысячи русских хотели увидеть эту бронетехнику и танки, захваченные российскими Вооруженными силами", — отметил он.Ваннер также подчеркнул, что лично слышал, с какой гордостью посетители говорили о захвате немецкого танка Leopard 2.В среду корреспондент РИА Новости сообщил, что в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. На площадке перед музеем Победы представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.
https://ria.ru/20240503/udar-1943633824.html
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москва, нато, welt
Москва, НАТО, Welt
Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО

Немецкого журналиста удивило число посетителей выставки трофейной техники НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая РИА Новости. Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве, поделился впечатлениями посетивший выставку немецкий журналист канала Welt Кристоф Ваннер.
"Я вчера туда поехал и был удивлен, сколько пришло людей. <…> Тысячи русских хотели увидеть эту бронетехнику и танки, захваченные российскими Вооруженными силами", — отметил он.
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Ваннер также подчеркнул, что лично слышал, с какой гордостью посетители говорили о захвате немецкого танка Leopard 2.
В среду корреспондент РИА Новости сообщил, что в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. На площадке перед музеем Победы представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.
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