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Подразделения группировки "Восток" отразили три контратаки - РИА Новости, 03.05.2024
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15:35 03.05.2024 (обновлено: 15:41 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/vostok-1943711278.html
Подразделения группировки "Восток" отразили три контратаки
Подразделения группировки "Восток" отразили три контратаки - РИА Новости, 03.05.2024
Подразделения группировки "Восток" отразили три контратаки
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили три контратаки украинских штурмовых групп, потери противника составили до 135... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:35
2024-05-03T15:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили три контратаки украинских штурмовых групп, потери противника составили до 135 военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Пречистовка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три контратаки штурмовых групп 106-й бригады теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 135 военнослужащих, два автомобиля, а также 155-мм гаубица М777 производства США", - отмечает МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Восток" отразили три контратаки

Минобороны: подразделения группировки "Восток" отразили три контратаки ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили три контратаки украинских штурмовых групп, потери противника составили до 135 военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Пречистовка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три контратаки штурмовых групп 106-й бригады теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 135 военнослужащих, два автомобиля, а также 155-мм гаубица М777 производства США", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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