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Российские Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
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05:05 03.05.2024 (обновлено: 05:12 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/vertolety-1943600057.html
Российские Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ
Российские Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
Российские Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ
Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно нанесли удар по подразделениям украинских войск в зоне ответственности... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T05:05
2024-05-03T05:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ми-28нм
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно нанесли удар по подразделениям украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Юг", — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения ракет все цели были уничтожены. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации. "Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. Вернулись на аэродром базирования", — рассказал штурман боевого вертолета Ми-28НМ Артем, чьи слова приводит ведомство. Военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показано, как вертолёты готовят к вылету на аэродроме. Также демонстрируется взлёт винтокрылой машины и нанесение удара. Выход ракет виден с различных ракурсов. Кроме того, демонстрируется возвращение вертолёта на аэродром. В Минобороны напомнили, что армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих боевые задачи.
https://ria.ru/20240503/proryv-1943598044.html
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безопасность, россия, ми-28нм, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ми-28НМ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ

МО: российские экипажи Ми-28НМ успешно уничтожили замаскированную технику ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно нанесли удар по подразделениям украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Юг", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате боевого применения ракет все цели были уничтожены. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации.
"Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. Вернулись на аэродром базирования", — рассказал штурман боевого вертолета Ми-28НМ Артем, чьи слова приводит ведомство.
Военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показано, как вертолёты готовят к вылету на аэродроме. Также демонстрируется взлёт винтокрылой машины и нанесение удара. Выход ракет виден с различных ракурсов. Кроме того, демонстрируется возвращение вертолёта на аэродром.
В Минобороны напомнили, что армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих боевые задачи.
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