https://ria.ru/20240503/ukraina-1943660467.html
Киев надеется на принятие общеевропейского решения о судьбе граждан Украины
Киев надеется на принятие общеевропейского решения о судьбе граждан Украины - РИА Новости, 03.05.2024
Киев надеется на принятие общеевропейского решения о судьбе граждан Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассчитывает на принятие общеевропейского решения о дальнейшей судьбе граждан Украины призывного... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:44
2024-05-03T12:44
2024-05-03T12:44
в мире
украина
литва
польша
михаил подоляк
владимир зеленский
ингрида шимоните
евросоюз
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассчитывает на принятие общеевропейского решения о дальнейшей судьбе граждан Украины призывного возраста, находящихся на территории ЕС. Об этом он заявил в интервью порталу Delfi.Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 29 апреля заявила, что вопрос выдачи Украине ее военнообязанных граждан должен согласовываться с ЕС, поскольку сообщество предоставило украинским гражданам статус временной защиты. Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала российской военной операции. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал "правильным направлением" заявления властей Польши и заявил, что Вильнюс тоже попытается сделать это, например, через ограничение социальных и миграционных возможностей. "Точно нужно общеевропейское решение (о дальнейшей судьбе военнообязанных граждан Украины, находящихся за границей – ред.) и мне нравится, что эта дискуссия идет в Европе", - сказал Подоляк. По его мнению, общеевропейское решение, касающееся судьбы находящихся за границей граждан Украины призывного возраста, рано или поздно будет принято. "Рано или поздно ЕС совместно с Украиной примет оптимальное решение и здесь не надо обращать внимание на эмоциональную истерику, крики... Не может часть страны быть полностью погружена в войну, а часть страны находиться где-то и еще критиковать, что им ущемляют права", - добавил Подоляк. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Позже кабмин Украины опубликовал постановление, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943040835.html
https://ria.ru/20240430/kamelchuk-1943195999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, литва, польша, михаил подоляк, владимир зеленский, ингрида шимоните, евросоюз
В мире, Украина, Литва, Польша, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Ингрида Шимоните, Евросоюз, В мире
Киев надеется на принятие общеевропейского решения о судьбе граждан Украины
Киев надеется на решение вопроса находящихся в ЕС военнообязанных украинцев
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассчитывает на принятие общеевропейского решения о дальнейшей судьбе граждан Украины призывного возраста, находящихся на территории ЕС. Об этом он заявил в интервью порталу Delfi
.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
29 апреля заявила, что вопрос выдачи Украине ее военнообязанных граждан должен согласовываться с ЕС, поскольку сообщество предоставило украинским гражданам статус временной защиты. Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша
готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала российской военной операции. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал "правильным направлением" заявления властей Польши и заявил, что Вильнюс
тоже попытается сделать это, например, через ограничение социальных и миграционных возможностей.
"Точно нужно общеевропейское решение (о дальнейшей судьбе военнообязанных граждан Украины, находящихся за границей – ред.) и мне нравится, что эта дискуссия идет в Европе", - сказал Подоляк.
По его мнению, общеевропейское решение, касающееся судьбы находящихся за границей граждан Украины призывного возраста, рано или поздно будет принято.
«
"Рано или поздно ЕС совместно с Украиной примет оптимальное решение и здесь не надо обращать внимание на эмоциональную истерику, крики... Не может часть страны быть полностью погружена в войну, а часть страны находиться где-то и еще критиковать, что им ущемляют права", - добавил Подоляк.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Позже кабмин Украины опубликовал постановление, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.