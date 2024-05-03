https://ria.ru/20240503/ukraina-1943608570.html

Киев не смог установить контакты с администрацией Telegram

Киев не смог установить контакты с администрацией Telegram - РИА Новости, 03.05.2024

Киев не смог установить контакты с администрацией Telegram

Первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль заявил, что Киеву пока не удалось установить официальные контакты с... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:59

2024-05-03T07:59

2024-05-03T07:59

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль заявил, что Киеву пока не удалось установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram. Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее она заявляла, что среди депутатов Рады обсуждается вопрос принятия мер для регулирования работы Telegram в стране. "Чтобы штрафовать Telegram нужно понимать кто это, а мы знаем только один адрес в Дубае, где якобы расположена штаб-квартира Telegram, и все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешные", - сказал Коваль в эфире всеукраинского телемарафона. Он признал, что современные технологии позволяют обходить блокирование мессенджера. По его мнению, первым шагом к отказу от Telegram может стать "решение о запрете официальной коммуникации в Telegram". "Мое предложение, не требующее внесения законодательных изменений - это может быть инструкция для госслужащих. Тогда все оборонные каналы должны понемногу перемещаться в другие мессенджеры", - отметил Коваль. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Как заявил председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, запрет и блокирование - крайнее средство, которое власти могут использовать только при критической потребности. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930112340.html

https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, ярослав юрчишин, анатолий шарий