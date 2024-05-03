https://ria.ru/20240503/trevoga-1943768885.html

На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2024

На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

По всей Украине в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:47

2024-05-03T20:47

2024-05-03T21:01

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. По всей Украине в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Уточняется, что в 20:35 мск сигналы прозвучали в Киеве и Киевской, Полтавской, Винницкой областях. После этого в течение двух минут они распространились на всю территорию страны. Ранее в пятницу тревогу уже объявляли по всей Украине, каждый раз она длилась не более получаса. Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943742939.html

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киев

винницкая область

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в мире, украина, киев, винницкая область, вооруженные силы рф