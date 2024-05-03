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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров - РИА Новости, 03.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и составляет 799 сантиметра, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:58
2024-05-03T06:58
2024-05-03T06:58
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и составляет 799 сантиметра, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 837 сантиметров, на среду на 08.00 (06.00 мск) – 825 сантиметров, на утро четверга - 812 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 799 сантиметров. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба. На 2 мая число подтопленных жилых домов в регионе снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог.
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Россия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 799 сантиметров