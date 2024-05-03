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США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар, пишут СМИ

США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар, пишут СМИ

США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар после того, как ОАЭ отозвали разрешение для американских летательных аппаратов наносить с территории страны РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:39

2024-05-03T10:39

2024-05-03T10:39

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар после того, как ОАЭ отозвали разрешение для американских летательных аппаратов наносить с территории страны удары по целям в Йемене и Ираке, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "В феврале ОАЭ оповестили США, что больше не будут разрешать американским военным самолетам и беспилотникам, размещенным на авиабазе "Ад-Дафра" в Абу-Даби, наносить удары по Йемену и Ираку. Это побудило американское командование направить дополнительное количество летательных аппаратов на авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре", - пишет издание. Отмечается, что Эмираты приняли такое решение из опасений подвергнуться ответным ударам с территории Йемена или Ирака за помощь американским военным. Чиновник из ОАЭ подтвердил изданию, что ограничения на боевые вылеты были приняты исходя из вопроса "самозащиты". Также, по его словам, решение было также принято, потому что США "не спешили принимать меры по защите ОАЭ" после ударов по их территории извне в 2022 году. Помимо этого, издание сообщает со ссылкой на осведомленный источник, что за последние дни США и Катар договорились о переброске на авиабазу "Аль-Удейд" истребителей, самолетов-разведчиков и беспилотников. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США также рассматривают возможность наносить удары по целям на Ближнем Востоке из Джибути на востоке Африки. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html

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