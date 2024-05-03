https://ria.ru/20240503/sportkompleks-1943669494.html
Спортивно-зрелищный комплекс на 8 тысяч зрителей построят в Челябинске
Спортивно-зрелищный комплекс на 8 тысяч зрителей построят в Челябинске - РИА Новости, 03.05.2024
Спортивно-зрелищный комплекс на 8 тысяч зрителей построят в Челябинске
Спортивно-зрелищный комплекс вместимостью до 8 тысяч зрителей на зрелищных мероприятиях и оснащенный самым современным оборудованием откроется на северо-западе... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:13
2024-05-03T13:13
2024-05-03T13:13
челябинская область
челябинск
россия
алексей текслер
николай сандаков
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Спортивно-зрелищный комплекс вместимостью до 8 тысяч зрителей на зрелищных мероприятиях и оснащенный самым современным оборудованием откроется на северо-западе Челябинска в конце 2025 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. "Сегодня строительство спортивного комплекса на северо-западе Челябинска входит в число основных инвестиционных проектов региона, открытия которого без преувеличения ждут жители всего города. Это неудивительно, ведь РМК-Арена станет уникальным в своем роде спортивным объектом, для создания которого был систематизирован опыт крупных стадионов и арен России и мира. Уже сейчас на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием", - цитирует пресс-служба правительства слова губернатора региона Алексея Текслера. По данным правительства, спортивно-зрелищный комплекс откроется на северо-западе Челябинска в конце 2025 года. В результате будет создано спортивное сооружение вместимостью 8 тысяч человек на зрелищных мероприятиях и 5 тысяч болельщиков в случае спортивных состязаний, уточняется в сообщении. Согласно прогнозам, спорткомплекс смогут ежемесячно посещать порядка 100 тысяч человек, в локациях комплекса планируется проводить до 250 мероприятий ежегодно, поясняет пресс-служба. Так, на сегодняшний день полностью возведен монолитный железобетонный каркас здания, продолжается монтаж металлических конструкций кровли и инженерных коммуникаций, в завершающей стадии работы по возведению кирпичных стен и перегородок, также подрядчики приступили к монтажу металлический конструкций фасада, добавляется в сообщении. Внешний дизайн здания будет выполнен в стиле хай-тек, а сам фасад украсят три светодиодных экрана суммарной площадью около 1 тысячи квадратных метров, поясняет пресс-служба. Представитель компании-застройщика Алексей Байда отметил, что здание в стиле хай-тек станет украшением города и будет своим дизайном неизменно привлекать внимание и челябинцев, и гостей города. "Над центральным входом РМК-Арены появится первый в стране экран с медиастеклом, с других сторон здания будут смонтированы еще два функциональных 3D-медиаэкрана. Проект действительно уникальный, поскольку во всей стране ему нет аналогов ни в части функционала, ни в части наполнения", - цитирует пресс-служба слова представителя застройщика. Как добавил директор РМК-Арены Николай Сандаков, РМК-Арена строится не только для профессиональных команд и спортсменов. "Она нужна и рядовым челябинцам, которые смогут здесь заниматься различными видами спорта, и для воспитанников спортшкол, которые получат возможность тренироваться под одной крышей с уже состоявшимися спортсменами, перенимать опыт, учиться дисциплине. Главная задача, которую мы решаем при строительстве, – это привлечение как можно большего числа детей, людей всех возрастов к занятиям физкультурой и спортом", - цитирует пресс-служба слова Сандакова. По данным правительства региона, сразу после открытия РМК-Арена станет тренировочной локацией для региональных спортивных школ по единоборствам и игровым видам спорта. Также в проект спорткомплекса добавили уникальный для федерального округа объект – аэротрубу для профессионального парашютного спорта. В данный момент железобетонные конструкции для аэродинамической трубы полностью возведены, подрядчик готов приступить к монтажу оборудования уникального сооружения.
https://ria.ru/20231019/chelyabinsk-1903923486.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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челябинск, россия, алексей текслер, николай сандаков, челябинская область
Челябинская область, Челябинск, Россия, Алексей Текслер, Николай Сандаков, Челябинская область
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Спортивно-зрелищный комплекс вместимостью до 8 тысяч зрителей на зрелищных мероприятиях и оснащенный самым современным оборудованием откроется на северо-западе Челябинска в конце 2025 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Сегодня строительство спортивного комплекса на северо-западе Челябинска входит в число основных инвестиционных проектов региона, открытия которого без преувеличения ждут жители всего города. Это неудивительно, ведь РМК-Арена станет уникальным в своем роде спортивным объектом, для создания которого был систематизирован опыт крупных стадионов и арен России
и мира. Уже сейчас на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием", - цитирует пресс-служба правительства слова губернатора региона Алексея Текслера
.
По данным правительства, спортивно-зрелищный комплекс откроется на северо-западе Челябинска в конце 2025 года. В результате будет создано спортивное сооружение вместимостью 8 тысяч человек на зрелищных мероприятиях и 5 тысяч болельщиков в случае спортивных состязаний, уточняется в сообщении.
Согласно прогнозам, спорткомплекс смогут ежемесячно посещать порядка 100 тысяч человек, в локациях комплекса планируется проводить до 250 мероприятий ежегодно, поясняет пресс-служба.
Так, на сегодняшний день полностью возведен монолитный железобетонный каркас здания, продолжается монтаж металлических конструкций кровли и инженерных коммуникаций, в завершающей стадии работы по возведению кирпичных стен и перегородок, также подрядчики приступили к монтажу металлический конструкций фасада, добавляется в сообщении. Внешний дизайн здания будет выполнен в стиле хай-тек, а сам фасад украсят три светодиодных экрана суммарной площадью около 1 тысячи квадратных метров, поясняет пресс-служба.
Представитель компании-застройщика Алексей Байда отметил, что здание в стиле хай-тек станет украшением города и будет своим дизайном неизменно привлекать внимание и челябинцев, и гостей города. "Над центральным входом РМК-Арены появится первый в стране экран с медиастеклом, с других сторон здания будут смонтированы еще два функциональных 3D-медиаэкрана. Проект действительно уникальный, поскольку во всей стране ему нет аналогов ни в части функционала, ни в части наполнения", - цитирует пресс-служба слова представителя застройщика.
Как добавил директор РМК-Арены Николай Сандаков
, РМК-Арена строится не только для профессиональных команд и спортсменов. "Она нужна и рядовым челябинцам, которые смогут здесь заниматься различными видами спорта, и для воспитанников спортшкол, которые получат возможность тренироваться под одной крышей с уже состоявшимися спортсменами, перенимать опыт, учиться дисциплине. Главная задача, которую мы решаем при строительстве, – это привлечение как можно большего числа детей, людей всех возрастов к занятиям физкультурой и спортом", - цитирует пресс-служба слова Сандакова.
По данным правительства региона, сразу после открытия РМК-Арена станет тренировочной локацией для региональных спортивных школ по единоборствам и игровым видам спорта. Также в проект спорткомплекса добавили уникальный для федерального округа объект – аэротрубу для профессионального парашютного спорта. В данный момент железобетонные конструкции для аэродинамической трубы полностью возведены, подрядчик готов приступить к монтажу оборудования уникального сооружения.