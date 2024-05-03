https://ria.ru/20240503/spetsoperatsiya-1943595254.html

В ВСУ пожаловались на превосходство России в артиллерии

В ВСУ пожаловались на превосходство России в артиллерии - РИА Новости, 03.05.2024

В ВСУ пожаловались на превосходство России в артиллерии

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, оценивая положение украинских войск в Часовом Яре в ДНР, заявил в интервью газете Times, что надеется на... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T02:39

2024-05-03T02:39

2024-05-03T03:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, оценивая положение украинских войск в Часовом Яре в ДНР, заявил в интервью газете Times, что надеется на американское оружие, но пожаловался на полное превосходство России в воздухе, а превосходство артиллерии оценил как "десять к одному". Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. "Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить прорыв русских (в Часовом Яре), и надеемся, что американское оружие поможет нам… Но у русских там превосходство в артиллерии десять к одному и полное превосходство в воздухе", - сказал Павлюк. По его словам, приоритетное оружие для Украины - это средства ПВО и дальнобойная артиллерия.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе плохая и ухудшается с каждым днем.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240503/manevr-1943594852.html

https://ria.ru/20240503/avdeevka-1943590326.html

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