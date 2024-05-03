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ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:22 03.05.2024 (обновлено: 10:16 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/shebekino-1943614848.html
ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном
ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном - РИА Новости, 03.05.2024
ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном
Село Вознесеновка Шебекинского округа повторно атаковано украинским дроном-камикадзе, ударившим в автомобиль, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:22
2024-05-03T10:16
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Село Вознесеновка Шебекинского округа повторно атаковано украинским дроном-камикадзе, ударившим в автомобиль, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Утром в пятницу глава региона информировал, что FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва мужчина получил баротравму и ушиб правой руки."Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший – мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Губернатор добавил, что транспортное средство сильно повреждено, ещё 3 автомобиля, припаркованные рядом, посечены осколками, в коммерческом объекте выбито окно. По словам главы области, на месте работают оперативные службы.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
https://ria.ru/20240503/provokatsiya-1943604803.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном

ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном, пострадал мужчина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа
Последствия атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Село Вознесеновка Шебекинского округа повторно атаковано украинским дроном-камикадзе, ударившим в автомобиль, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утром в пятницу глава региона информировал, что FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва мужчина получил баротравму и ушиб правой руки.
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"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший – мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что транспортное средство сильно повреждено, ещё 3 автомобиля, припаркованные рядом, посечены осколками, в коммерческом объекте выбито окно. По словам главы области, на месте работают оперативные службы.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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