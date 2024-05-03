https://ria.ru/20240503/shebekino-1943614848.html

ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном

ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном - РИА Новости, 03.05.2024

ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном

Село Вознесеновка Шебекинского округа повторно атаковано украинским дроном-камикадзе, ударившим в автомобиль, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:22

2024-05-03T09:22

2024-05-03T10:16

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Село Вознесеновка Шебекинского округа повторно атаковано украинским дроном-камикадзе, ударившим в автомобиль, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Утром в пятницу глава региона информировал, что FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва мужчина получил баротравму и ушиб правой руки."Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший – мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Губернатор добавил, что транспортное средство сильно повреждено, ещё 3 автомобиля, припаркованные рядом, посечены осколками, в коммерческом объекте выбито окно. По словам главы области, на месте работают оперативные службы.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

https://ria.ru/20240503/provokatsiya-1943604803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия