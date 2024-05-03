ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном
ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном, пострадал мужчина
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа
Последствия атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Село Вознесеновка Шебекинского округа повторно атаковано украинским дроном-камикадзе, ударившим в автомобиль, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утром в пятницу глава региона информировал, что FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва мужчина получил баротравму и ушиб правой руки.
"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший – мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что транспортное средство сильно повреждено, ещё 3 автомобиля, припаркованные рядом, посечены осколками, в коммерческом объекте выбито окно. По словам главы области, на месте работают оперативные службы.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.