https://ria.ru/20240503/repressii-1943735404.html

В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД

В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД - РИА Новости, 03.05.2024

В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД

Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание, МИД отвергает подобное искажение... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:19

2024-05-03T17:19

2024-05-03T17:33

религия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание, МИД отвергает подобное искажение действительности, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.Он отметил, что Россию в ежегодном докладе Комиссии США по свободе вероисповедания в мире обвиняют в произвольном преследовании крымско-татарских активистов, представителей экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, мусульман, буддистов, евреев и других."Отвергаем подобные инсинуации и искажение действительности. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание по своим деяниям", - сказал Аскольдович, его комментарий приводится на сайте МИД РФ.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)