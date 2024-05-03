Рейтинг@Mail.ru
В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:19 03.05.2024 (обновлено: 17:33 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/repressii-1943735404.html
В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД
В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД - РИА Новости, 03.05.2024
В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД
Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание, МИД отвергает подобное искажение... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:19
2024-05-03T17:33
религия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание, МИД отвергает подобное искажение действительности, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.Он отметил, что Россию в ежегодном докладе Комиссии США по свободе вероисповедания в мире обвиняют в произвольном преследовании крымско-татарских активистов, представителей экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, мусульман, буддистов, евреев и других."Отвергаем подобные инсинуации и искажение действительности. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание по своим деяниям", - сказал Аскольдович, его комментарий приводится на сайте МИД РФ.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Религия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД

МИД: Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание, МИД отвергает подобное искажение действительности, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
Он отметил, что Россию в ежегодном докладе Комиссии США по свободе вероисповедания в мире обвиняют в произвольном преследовании крымско-татарских активистов, представителей экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, мусульман, буддистов, евреев и других.
"Отвергаем подобные инсинуации и искажение действительности. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание по своим деяниям", - сказал Аскольдович, его комментарий приводится на сайте МИД РФ.
* Экстремистская организация, запрещена в России
Обыски у адептов секты Фалуньгун в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун"
Вчера, 11:28
 
РелигияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала