https://ria.ru/20240503/repressii-1943735404.html
В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД
В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД - РИА Новости, 03.05.2024
В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД
Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание, МИД отвергает подобное искажение... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:19
2024-05-03T17:19
2024-05-03T17:33
религия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание, МИД отвергает подобное искажение действительности, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.Он отметил, что Россию в ежегодном докладе Комиссии США по свободе вероисповедания в мире обвиняют в произвольном преследовании крымско-татарских активистов, представителей экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, мусульман, буддистов, евреев и других."Отвергаем подобные инсинуации и искажение действительности. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание по своим деяниям", - сказал Аскольдович, его комментарий приводится на сайте МИД РФ.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Религия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В России нет репрессий по религиозному признаку, заявил МИД
МИД: Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание, МИД отвергает подобное искажение действительности, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
Он отметил, что Россию в ежегодном докладе Комиссии США
по свободе вероисповедания в мире обвиняют в произвольном преследовании крымско-татарских активистов, представителей экстремистской организации "Свидетели Иеговы
"*, мусульман, буддистов, евреев и других.
"Отвергаем подобные инсинуации и искажение действительности. Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку, все нарушители закона получают заслуженное наказание по своим деяниям", - сказал Аскольдович, его комментарий приводится на сайте МИД РФ.
* Экстремистская организация, запрещена в России