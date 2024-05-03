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Япония и США потратят три миллиарда долларов на разработку новой ракеты
Япония и США потратят три миллиарда долларов на разработку новой ракеты - РИА Новости, 03.05.2024
Япония и США потратят три миллиарда долларов на разработку новой ракеты
Япония и США потратят 3 миллиарда долларов (460 миллиардов иен) на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия, из этой суммы 1 миллиард выделит РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:00
2024-05-03T06:00
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ТОКИО, 3 мая – РИА Новости. Япония и США потратят 3 миллиарда долларов (460 миллиардов иен) на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия, из этой суммы 1 миллиард выделит Япония, сообщило агентство Киодо со ссылкой на департамент противоракетной обороны Пентагона. Ракету планируется создать к середине 2030 годов. Она станет второй совместной разработкой двух стран в ракетной области после создания ракеты SM-3 Block2A, предназначенной для перехвата баллистических ракет. О совместной разработке лидеры двух стран договорились в августе прошлого года. Новая ракета должна будет перехватывать боеголовку на этапе планирования в воздухе, когда она после запуска отделится и, планируя в воздухе, направится к цели. Для того чтобы улучшить возможности обнаружения и слежения, США создают систему с использованием группировки малых спутников высокой точности. Новая ракета будет размещена на военных кораблях США и эсминцах японских военно-морских сил самообороны, оснащенных противоракетной системой "Иджис" (Aegis).
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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в мире, сша, япония, министерство обороны сша
В мире, США, Япония, Министерство обороны США
Япония и США потратят три миллиарда долларов на разработку новой ракеты
Киодо: Япония и США разработают новую ракету для перехвата гиперзвукового оружия