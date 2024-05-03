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Йемен пообещал атаковать все израильские суда в случае операции в Рафахе - РИА Новости, 03.05.2024
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16:15 03.05.2024 (обновлено: 16:29 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/rafakh-1943719835.html
Йемен пообещал атаковать все израильские суда в случае операции в Рафахе
Йемен пообещал атаковать все израильские суда в случае операции в Рафахе - РИА Новости, 03.05.2024
Йемен пообещал атаковать все израильские суда в случае операции в Рафахе
Йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) готовы атаковать связанные с Израилем или идущие в его РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:15
2024-05-03T16:29
в мире
йемен
рафах (провинция)
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ансар алла
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ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) готовы атаковать связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду, в том числе в Средиземном море, в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа израильской армией, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа."Йеменские вооруженные силы готовы атаковать все суда, нарушающие решение о запрете израильского судоходства и направляющиеся в порты оккупированной Палестины, в том числе в Средиземном море, в любом районе в пределах досягаемости", - отметил Сариа. Он добавил, что такие действия со стороны хуситов последуют в случае, если Израиль "намерен начать агрессивную военную операцию в Рафахе"."Вооруженные силы Йемена введут всеобъемлющие санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению и заходу в оккупированные палестинские порты любой национальности, и будут препятствовать прохождению всех судов этих компаний через район действий вооруженных сил", - добавил он.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
йемен
рафах (провинция)
израиль
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в мире, йемен, рафах (провинция), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла
В мире, Йемен, Рафах (провинция), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла
Йемен пообещал атаковать все израильские суда в случае операции в Рафахе

Хуситы пообещали атаковать все связанные с Израилем суда в случае боев в Рафахе

© AP PhotoХуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) готовы атаковать связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду, в том числе в Средиземном море, в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа израильской армией, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Йеменские вооруженные силы готовы атаковать все суда, нарушающие решение о запрете израильского судоходства и направляющиеся в порты оккупированной Палестины, в том числе в Средиземном море, в любом районе в пределах досягаемости", - отметил Сариа. Он добавил, что такие действия со стороны хуситов последуют в случае, если Израиль "намерен начать агрессивную военную операцию в Рафахе".
"Вооруженные силы Йемена введут всеобъемлющие санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению и заходу в оккупированные палестинские порты любой национальности, и будут препятствовать прохождению всех судов этих компаний через район действий вооруженных сил", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреЙеменРафах (провинция)ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнсар Алла
 
 
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