https://ria.ru/20240503/rafakh-1943719835.html

Йемен пообещал атаковать все израильские суда в случае операции в Рафахе

Йемен пообещал атаковать все израильские суда в случае операции в Рафахе - РИА Новости, 03.05.2024

Йемен пообещал атаковать все израильские суда в случае операции в Рафахе

Йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) готовы атаковать связанные с Израилем или идущие в его РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:15

2024-05-03T16:15

2024-05-03T16:29

в мире

йемен

рафах (провинция)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ансар алла

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ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) готовы атаковать связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду, в том числе в Средиземном море, в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа израильской армией, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа."Йеменские вооруженные силы готовы атаковать все суда, нарушающие решение о запрете израильского судоходства и направляющиеся в порты оккупированной Палестины, в том числе в Средиземном море, в любом районе в пределах досягаемости", - отметил Сариа. Он добавил, что такие действия со стороны хуситов последуют в случае, если Израиль "намерен начать агрессивную военную операцию в Рафахе"."Вооруженные силы Йемена введут всеобъемлющие санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению и заходу в оккупированные палестинские порты любой национальности, и будут препятствовать прохождению всех судов этих компаний через район действий вооруженных сил", - добавил он.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йемен, рафах (провинция), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла