Йемен пообещал атаковать все израильские суда в случае операции в Рафахе
Хуситы пообещали атаковать все связанные с Израилем суда в случае боев в Рафахе
© AP PhotoХуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа
© AP Photo
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа. Архивное фото
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) готовы атаковать связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду, в том числе в Средиземном море, в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа израильской армией, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Йеменские вооруженные силы готовы атаковать все суда, нарушающие решение о запрете израильского судоходства и направляющиеся в порты оккупированной Палестины, в том числе в Средиземном море, в любом районе в пределах досягаемости", - отметил Сариа. Он добавил, что такие действия со стороны хуситов последуют в случае, если Израиль "намерен начать агрессивную военную операцию в Рафахе".
"Вооруженные силы Йемена введут всеобъемлющие санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению и заходу в оккупированные палестинские порты любой национальности, и будут препятствовать прохождению всех судов этих компаний через район действий вооруженных сил", - добавил он.
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