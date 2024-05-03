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Немецкий концерн Hensoldt поставит на Украину еще шесть радаров TRML-4D - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 03.05.2024 (обновлено: 20:21 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/radary-1943765681.html
Немецкий концерн Hensoldt поставит на Украину еще шесть радаров TRML-4D
Немецкий концерн Hensoldt поставит на Украину еще шесть радаров TRML-4D - РИА Новости, 03.05.2024
Немецкий концерн Hensoldt поставит на Украину еще шесть радаров TRML-4D
Немецкий оборонный концерн Hensoldt сообщил о том, что в 2024 году поставит на Украину шесть радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D в рамках... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:16
2024-05-03T20:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Hensoldt сообщил о том, что в 2024 году поставит на Украину шесть радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D в рамках заказа стоимостью более 100 миллионов евро. "Hensoldt поставляет еще шесть своих высокоэффективных радаров TRML-4D на Украину для укрепления противовоздушной обороны страны. В рамках комплексного заказа стоимостью более 100 миллионов евро шесть радаров будут поставлены позднее в этом году", - говорится в публикации на сайте концерна. Отмечается, что эти радары могут отслеживать около 1,5 тысячи целей в радиусе до 250 километров, а также "обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей - крылатые ракеты, дроны и самолеты, а также вертолеты". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240503/pozhar-1943754849.html
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украина, россия, нато, германия, европа, запад
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, В мире, Германия, Европа, Запад
Немецкий концерн Hensoldt поставит на Украину еще шесть радаров TRML-4D

Немецкий концерн Hensoldt в 2024 году поставит Украине шесть радаров TRML-4D

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Hensoldt сообщил о том, что в 2024 году поставит на Украину шесть радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D в рамках заказа стоимостью более 100 миллионов евро.
"Hensoldt поставляет еще шесть своих высокоэффективных радаров TRML-4D на Украину для укрепления противовоздушной обороны страны. В рамках комплексного заказа стоимостью более 100 миллионов евро шесть радаров будут поставлены позднее в этом году", - говорится в публикации на сайте концерна.
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Отмечается, что эти радары могут отслеживать около 1,5 тысячи целей в радиусе до 250 километров, а также "обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей - крылатые ракеты, дроны и самолеты, а также вертолеты".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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