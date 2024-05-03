https://ria.ru/20240503/radary-1943765681.html

Немецкий концерн Hensoldt поставит на Украину еще шесть радаров TRML-4D

Немецкий концерн Hensoldt поставит на Украину еще шесть радаров TRML-4D - РИА Новости, 03.05.2024

Немецкий концерн Hensoldt поставит на Украину еще шесть радаров TRML-4D

Немецкий оборонный концерн Hensoldt сообщил о том, что в 2024 году поставит на Украину шесть радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D в рамках... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:16

2024-05-03T20:16

2024-05-03T20:21

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Hensoldt сообщил о том, что в 2024 году поставит на Украину шесть радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D в рамках заказа стоимостью более 100 миллионов евро. "Hensoldt поставляет еще шесть своих высокоэффективных радаров TRML-4D на Украину для укрепления противовоздушной обороны страны. В рамках комплексного заказа стоимостью более 100 миллионов евро шесть радаров будут поставлены позднее в этом году", - говорится в публикации на сайте концерна. Отмечается, что эти радары могут отслеживать около 1,5 тысячи целей в радиусе до 250 километров, а также "обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей - крылатые ракеты, дроны и самолеты, а также вертолеты". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240503/pozhar-1943754849.html

https://ria.ru/20240503/rakety-1943762818.html

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украина, россия, нато, германия, европа, запад