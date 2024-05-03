Немецкий концерн Hensoldt поставит на Украину еще шесть радаров TRML-4D
Немецкий концерн Hensoldt в 2024 году поставит Украине шесть радаров TRML-4D
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Hensoldt сообщил о том, что в 2024 году поставит на Украину шесть радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D в рамках заказа стоимостью более 100 миллионов евро.
"Hensoldt поставляет еще шесть своих высокоэффективных радаров TRML-4D на Украину для укрепления противовоздушной обороны страны. В рамках комплексного заказа стоимостью более 100 миллионов евро шесть радаров будут поставлены позднее в этом году", - говорится в публикации на сайте концерна.
Отмечается, что эти радары могут отслеживать около 1,5 тысячи целей в радиусе до 250 километров, а также "обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей - крылатые ракеты, дроны и самолеты, а также вертолеты".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.