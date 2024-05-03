Весна в Москве и Петербурге. Где в двух столицах увидеть цветущие сады

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!