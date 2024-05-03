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В Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании - РИА Новости, 03.05.2024
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01:30 03.05.2024 (обновлено: 02:14 03.05.2024)
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В Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании
В Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании
Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы ликвидирован, причины произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T01:30
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москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы ликвидирован, причины произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожар на востоке Москвы ликвидирован. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.Ранее в ведомстве информировали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов". Для тушения пожара задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлекали авиацию и пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании

На востоке Москвы ликвидировали пожар в административно-производственном здании

© МЧС России/TelegramПожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
Пожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
© МЧС России/Telegram
Пожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы ликвидирован, причины произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожар на востоке Москвы ликвидирован. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве информировали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов". Для тушения пожара задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлекали авиацию и пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало.
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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