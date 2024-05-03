https://ria.ru/20240503/pozhar-1943590228.html
В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании
Открытое горение ликвидировано на месте пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T00:45
2024-05-03T00:45
2024-05-03T10:54
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московский авиационный центр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943628844_0:435:2730:1971_1920x0_80_0_0_42076c9ac8308ef1b776b7920ac87899.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.Также отмечается, что три вертолета Московского авиационного центра совершили 33 сброса воды общим объемом 235 тонн. Помимо этого, в работе задействован пожарный поезд.Пожар в трехэтажном здании произошел в четверг вечером. По последним данным, площадь возгорания составляет 2500 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча "квадратов".Для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечена авиация.Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943628844_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_f4569e4f2d2218508f2060ad264b23b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московский авиационный центр
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Московский авиационный центр
В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании
МЧС: на востоке Москвы ликвидировали открытое горение в производственном здании