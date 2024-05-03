Рейтинг@Mail.ru
В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 03.05.2024 (обновлено: 10:54 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/pozhar-1943590228.html
В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании
Открытое горение ликвидировано на месте пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T00:45
2024-05-03T10:54
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московский авиационный центр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943628844_0:435:2730:1971_1920x0_80_0_0_42076c9ac8308ef1b776b7920ac87899.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.Также отмечается, что три вертолета Московского авиационного центра совершили 33 сброса воды общим объемом 235 тонн. Помимо этого, в работе задействован пожарный поезд.Пожар в трехэтажном здании произошел в четверг вечером. По последним данным, площадь возгорания составляет 2500 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча "квадратов".Для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечена авиация.Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943628844_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_f4569e4f2d2218508f2060ad264b23b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московский авиационный центр
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Московский авиационный центр
В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании

МЧС: на востоке Москвы ликвидировали открытое горение в производственном здании

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар в производственном здании на востоке Москвы
Пожар в производственном здании на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар в производственном здании на востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что три вертолета Московского авиационного центра совершили 33 сброса воды общим объемом 235 тонн. Помимо этого, в работе задействован пожарный поезд.
Пожар в трехэтажном здании произошел в четверг вечером. По последним данным, площадь возгорания составляет 2500 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча "квадратов".
Для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечена авиация.
Сведений о пострадавших не поступало.
Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024 году
1 апреля, 14:33
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияМосковский авиационный центр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала