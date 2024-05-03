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В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании

В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 03.05.2024

В Москве ликвидировали открытое горение в производственном здании

Открытое горение ликвидировано на месте пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T00:45

2024-05-03T00:45

2024-05-03T10:54

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

московский авиационный центр

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.Также отмечается, что три вертолета Московского авиационного центра совершили 33 сброса воды общим объемом 235 тонн. Помимо этого, в работе задействован пожарный поезд.Пожар в трехэтажном здании произошел в четверг вечером. По последним данным, площадь возгорания составляет 2500 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча "квадратов".Для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечена авиация.Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московский авиационный центр