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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.05.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T04:50
2024-05-03T04:50
2024-05-03T04:50
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 3.30 мск."Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.
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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор: в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников