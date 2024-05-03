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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/opasnost-1943599394.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.05.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T04:50
2024-05-03T04:50
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 3.30 мск."Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Губернатор: в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 3.30 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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