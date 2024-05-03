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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.05.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T04:50

2024-05-03T04:50

2024-05-03T04:50

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 3.30 мск."Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф