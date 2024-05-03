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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.05.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T04:41

2024-05-03T04:41

2024-05-03T04:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе около 1.00 мск."РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)