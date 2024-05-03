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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.05.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T03:33

2024-05-03T03:33

2024-05-03T03:38

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

происшествия

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые жители Воронежской области, внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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воронежская область, россия, происшествия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)