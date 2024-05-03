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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.05.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T01:07

2024-05-03T01:07

2024-05-03T01:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгород

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.Предупреждение об этом опубликовала и мэрия Белгорода.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

белгород

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2024

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белгородская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгород