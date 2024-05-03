https://ria.ru/20240503/odessa-1943601511.html

Запад не осудил действия Киева 2 мая в Одессе, заявили в МИД

Запад не осудил действия Киева 2 мая в Одессе, заявили в МИД - РИА Новости, 03.05.2024

Запад не осудил действия Киева 2 мая в Одессе, заявили в МИД

Запад не осудил действия Киева и не дал провести честного расследования событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибло почти... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T06:03

2024-05-03T06:03

2024-05-03T07:14

в мире

одесса

украина

киев

родион мирошник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454909_0:2:2415:1360_1920x0_80_0_0_3db5f84233a48c0ea362ca9747d42730.jpg

ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Запад не осудил действия Киева и не дал провести честного расследования событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибло почти 50 человек, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в годовщину одесской трагедии. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Запад не дал правовую оценку тогда, не осудил действия нового, пришедшего к власти путем государственного переворота киевского режима, и спустя десять лет можно говорить, что он предпринимал только действия для того, чтобы замотать, запутать и не дать провести честного расследования по отношению к гибели десятков и десятков людей, сгоревших тогда в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года", - прокомментировал Мирошник. По мнению Мирошника, Запад непосредственно виновен в том, что он легализовал и не дал провести нормальное расследование этих преступлений, не дал им международную правовую оценку и не вынес на международные площадки этот вопрос для прозрачного детального расследования. "Максимум, что они сделали, это заявили о некой озабоченности спустя пять лет, что ничего не произошло и никакого расследования проведено не было. Прошло десять лет, и никаких расследований не проведено и, скорее всего, никогда проведено не будет. Потому что киевский режим является плот от плоти западных властей, которые заказали, легализовали и провели этот государственный переворот на Украине, а в Одессе было продемонстрировано чудовищное лицо этого режима, который они же привлекли к власти и назвали его тогда "революцией достоинства, победы справедливости и свободы", - пояснил Мирошник. Мирошник считает, что прозрачное расследование возможно только после свержения киевского режима.

https://ria.ru/20240502/pamyat-1943487454.html

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

одесса

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, киев, родион мирошник