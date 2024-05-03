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Запад не осудил действия Киева 2 мая в Одессе, заявили в МИД - РИА Новости, 03.05.2024
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06:03 03.05.2024 (обновлено: 07:14 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/odessa-1943601511.html
Запад не осудил действия Киева 2 мая в Одессе, заявили в МИД
Запад не осудил действия Киева 2 мая в Одессе, заявили в МИД - РИА Новости, 03.05.2024
Запад не осудил действия Киева 2 мая в Одессе, заявили в МИД
Запад не осудил действия Киева и не дал провести честного расследования событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибло почти... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:03
2024-05-03T07:14
в мире
одесса
украина
киев
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Запад не осудил действия Киева и не дал провести честного расследования событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибло почти 50 человек, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в годовщину одесской трагедии. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Запад не дал правовую оценку тогда, не осудил действия нового, пришедшего к власти путем государственного переворота киевского режима, и спустя десять лет можно говорить, что он предпринимал только действия для того, чтобы замотать, запутать и не дать провести честного расследования по отношению к гибели десятков и десятков людей, сгоревших тогда в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года", - прокомментировал Мирошник. По мнению Мирошника, Запад непосредственно виновен в том, что он легализовал и не дал провести нормальное расследование этих преступлений, не дал им международную правовую оценку и не вынес на международные площадки этот вопрос для прозрачного детального расследования. "Максимум, что они сделали, это заявили о некой озабоченности спустя пять лет, что ничего не произошло и никакого расследования проведено не было. Прошло десять лет, и никаких расследований не проведено и, скорее всего, никогда проведено не будет. Потому что киевский режим является плот от плоти западных властей, которые заказали, легализовали и провели этот государственный переворот на Украине, а в Одессе было продемонстрировано чудовищное лицо этого режима, который они же привлекли к власти и назвали его тогда "революцией достоинства, победы справедливости и свободы", - пояснил Мирошник. Мирошник считает, что прозрачное расследование возможно только после свержения киевского режима.
https://ria.ru/20240502/pamyat-1943487454.html
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в мире, одесса, украина, киев, родион мирошник
В мире, Одесса, Украина, Киев, Родион Мирошник
Запад не осудил действия Киева 2 мая в Одессе, заявили в МИД

Мирошник: Запад не дал провести расследование событий в Доме профсоюзов в Одессе

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Запад не осудил действия Киева и не дал провести честного расследования событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибло почти 50 человек, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в годовщину одесской трагедии.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Акция ко Дню памяти по погибшим в одесском Доме профсоюзов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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"Запад не дал правовую оценку тогда, не осудил действия нового, пришедшего к власти путем государственного переворота киевского режима, и спустя десять лет можно говорить, что он предпринимал только действия для того, чтобы замотать, запутать и не дать провести честного расследования по отношению к гибели десятков и десятков людей, сгоревших тогда в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года", - прокомментировал Мирошник.
По мнению Мирошника, Запад непосредственно виновен в том, что он легализовал и не дал провести нормальное расследование этих преступлений, не дал им международную правовую оценку и не вынес на международные площадки этот вопрос для прозрачного детального расследования.
"Максимум, что они сделали, это заявили о некой озабоченности спустя пять лет, что ничего не произошло и никакого расследования проведено не было. Прошло десять лет, и никаких расследований не проведено и, скорее всего, никогда проведено не будет. Потому что киевский режим является плот от плоти западных властей, которые заказали, легализовали и провели этот государственный переворот на Украине, а в Одессе было продемонстрировано чудовищное лицо этого режима, который они же привлекли к власти и назвали его тогда "революцией достоинства, победы справедливости и свободы", - пояснил Мирошник.
Мирошник считает, что прозрачное расследование возможно только после свержения киевского режима.
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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