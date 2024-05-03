https://ria.ru/20240503/ishim-1943604384.html

Вода в реке Ишим в селе Абатское за сутки поднялась на четыре сантиметра

Вода в реке Ишим в селе Абатское за сутки поднялась на четыре сантиметра - РИА Новости, 03.05.2024

Вода в реке Ишим в селе Абатское за сутки поднялась на четыре сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) составляет 1236 сантиметров, за сутки — плюс 4 сантиметра, с 22.00 (20.00) 2 мая... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T06:55

2024-05-03T06:55

2024-05-03T06:55

происшествия

ишим (река)

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

россия

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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) составляет 1236 сантиметров, за сутки — плюс 4 сантиметра, с 22.00 (20.00) 2 мая подъема воды не зафиксировано. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1236 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) 2 мая он был на этой же отметке, на 8.00 (6.00 мск) 2 мая уровень воды в реке был зафиксирован на отметке 1232 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.

https://ria.ru/20240503/ishim-1943604260.html

https://ria.ru/20240502/navodnenie-1943568936.html

ишим (река)

тюменская область

россия

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происшествия, ишим (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия