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На Кубани презентовали 30 инновационных проектов - РИА Новости, 03.05.2024
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Краснодарский край
 
00:06 03.05.2024
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На Кубани презентовали 30 инновационных проектов
На Кубани презентовали 30 инновационных проектов - РИА Новости, 03.05.2024
На Кубани презентовали 30 инновационных проектов
Предприниматели Краснодарского края презентовали 30 инновационных проектов, бесплатная поддержка бизнеса реализуется на новом потоке программы "Воронка... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T00:06
2024-05-03T00:06
краснодарский край
экономика
технологии
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Предприниматели Краснодарского края презентовали 30 инновационных проектов, бесплатная поддержка бизнеса реализуется на новом потоке программы "Воронка инновационных стартапов", сообщили в пресс-службе администрации региона. "В Краснодаре презентовали 30 проектов в рамках проекта "Воронка инновационных стартапов". В итоговом дне акселератора приняли участие 35 команд. Во втором сезоне общая выручка участников составила 9,6 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что команды уже прошли обучение, пять из них развили свой проект до стадии первых продаж. Тридцать проектов представили экспертам разработки из разных отраслей, они попали в финал. Среди стартапов в администрации отмечают комплексное цифровое решение для формирования культуры занятий спортом, производство вендинговых аппаратов и экологичной бытовой химии. А также разработку послеоперационных повязок для медицинской и ветеринарной хирургии, которые помогут ускорить заживление раны и обеспечить профилактику инфекционных осложнений. Каждому стартапу оказывается квалифицированная поддержка и сопровождение. Так с участниками проекта работала команда экспертов в течение 10 недель, добавил руководитель краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Проект "Воронка инновационных стартапов" на Кубани начали реализовывать в 2021 году, его проводит Фонд развития инноваций Краснодарского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.
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экономика, технологии, краснодарский край, краснодар, россия
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Краснодар, Россия
На Кубани презентовали 30 инновационных проектов

Предприниматели Краснодарского края презентовали 30 инновационных проектов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСветовая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Предприниматели Краснодарского края презентовали 30 инновационных проектов, бесплатная поддержка бизнеса реализуется на новом потоке программы "Воронка инновационных стартапов", сообщили в пресс-службе администрации региона.
Краснодаре презентовали 30 проектов в рамках проекта "Воронка инновационных стартапов". В итоговом дне акселератора приняли участие 35 команд. Во втором сезоне общая выручка участников составила 9,6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что команды уже прошли обучение, пять из них развили свой проект до стадии первых продаж. Тридцать проектов представили экспертам разработки из разных отраслей, они попали в финал. Среди стартапов в администрации отмечают комплексное цифровое решение для формирования культуры занятий спортом, производство вендинговых аппаратов и экологичной бытовой химии. А также разработку послеоперационных повязок для медицинской и ветеринарной хирургии, которые помогут ускорить заживление раны и обеспечить профилактику инфекционных осложнений.
Каждому стартапу оказывается квалифицированная поддержка и сопровождение. Так с участниками проекта работала команда экспертов в течение 10 недель, добавил руководитель краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Проект "Воронка инновационных стартапов" на Кубани начали реализовывать в 2021 году, его проводит Фонд развития инноваций Краснодарского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.
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