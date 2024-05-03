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В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 03.05.2024 (обновлено: 13:49 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/frantsiya-1943660218.html
В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине
В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасной тенденцией продолжающиеся заявления европейских политиков о возможности прямого вмешательства в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:43
2024-05-03T13:49
в мире
украина
франция
россия
дмитрий песков
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасной тенденцией продолжающиеся заявления европейских политиков о возможности прямого вмешательства в украинской конфликт."Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств — когда это касается Франции, на более экспертном уровне — когда это касается Великобритании", — сказал пресс-секретарь российского лидера."Франция в лице главы государства &lt;...&gt; продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины. &lt;...&gt; Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем", — подчеркнул Песков.Заявление Макрона он назвал очень важным и очень опасным.Представитель Кремля также прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по России британским оружием.&quot;Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности&quot;, — сказал Песков.Он подчеркнул, что Москва фиксирует опасную тенденцию нагнетания напряженности в официальных заявлениях, вызывающую обеспокоенность.В конце апреля начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Вашингтон считает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
https://ria.ru/20240304/voyska-1931087238.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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в мире, украина, франция, россия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине

Песков: Франция продолжает говорить о вовлеченности в конфликт на Украине

© AFP 2024 / Wojtek RadwanskiФранцузский военнослужащий во время обучения украинских военных в Польше
Французский военнослужащий во время обучения украинских военных в Польше - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AFP 2024 / Wojtek Radwanski
Французский военнослужащий во время обучения украинских военных в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасной тенденцией продолжающиеся заявления европейских политиков о возможности прямого вмешательства в украинской конфликт.
"Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств — когда это касается Франции, на более экспертном уровне — когда это касается Великобритании", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

"Франция в лице главы государства <...> продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины. <...> Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем", — подчеркнул Песков.
Заявление Макрона он назвал очень важным и очень опасным.
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Представитель Кремля также прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по России британским оружием.
«

"Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва фиксирует опасную тенденцию нагнетания напряженности в официальных заявлениях, вызывающую обеспокоенность.
В конце апреля начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Вашингтон считает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Изображение сгенерировано ИИ
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