В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине
Песков: Франция продолжает говорить о вовлеченности в конфликт на Украине
© AFP 2024 / Wojtek RadwanskiФранцузский военнослужащий во время обучения украинских военных в Польше
Французский военнослужащий во время обучения украинских военных в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасной тенденцией продолжающиеся заявления европейских политиков о возможности прямого вмешательства в украинской конфликт.
"Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств — когда это касается Франции, на более экспертном уровне — когда это касается Великобритании", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
"Франция в лице главы государства <...> продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины. <...> Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем", — подчеркнул Песков.
Заявление Макрона он назвал очень важным и очень опасным.
Представитель Кремля также прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по России британским оружием.
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"Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Москва фиксирует опасную тенденцию нагнетания напряженности в официальных заявлениях, вызывающую обеспокоенность.
В конце апреля начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Вашингтон считает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS.