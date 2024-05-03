https://ria.ru/20240503/frantsiya-1943660218.html

В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине

В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2024

В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасной тенденцией продолжающиеся заявления европейских политиков о возможности прямого вмешательства в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:43

2024-05-03T12:43

2024-05-03T13:49

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франция

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дмитрий песков

евросоюз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасной тенденцией продолжающиеся заявления европейских политиков о возможности прямого вмешательства в украинской конфликт."Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств — когда это касается Франции, на более экспертном уровне — когда это касается Великобритании", — сказал пресс-секретарь российского лидера."Франция в лице главы государства <...> продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины. <...> Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем", — подчеркнул Песков.Заявление Макрона он назвал очень важным и очень опасным.Представитель Кремля также прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по России британским оружием."Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", — сказал Песков.Он подчеркнул, что Москва фиксирует опасную тенденцию нагнетания напряженности в официальных заявлениях, вызывающую обеспокоенность.В конце апреля начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Вашингтон считает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS.

https://ria.ru/20240304/voyska-1931087238.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, франция, россия, дмитрий песков, евросоюз