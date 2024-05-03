https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html

В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун"

В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун" - РИА Новости, 03.05.2024

В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун"

В Москве задержали четырех последователей китайской секты "Фалуньгун" (Минюст России включил в реестр нежелательных НПО связанные с сектой "Фалуньгун"... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:28

2024-05-03T11:28

2024-05-03T13:08

китай

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россия

государственный департамент сша

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве задержали четырех последователей китайской секты "Фалуньгун" (Минюст России включил в реестр нежелательных НПО связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве. "Сегодня, 3 мая, правоохранительными органами проведены обыски по местам проживания адептов китайской секты "Фалуньгун". По итогам пяти обысков четыре человека задержаны по статье 284.1 УК ("Организация деятельности нежелательной организации". — Прим. ред.)", — рассказали агентству.На кадрах, предоставленных РИА Новости, силовики находят запрещенную литературу.Как сообщил в Telegram столичный главк СК, обыски прошли в рамках уголовного дела о незаконной деятельности нежелательной организации, возбужденного из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*.По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023-го фигурантка дела с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи**.Секту "Фалуньгун" создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996-м, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, и Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранителей, секта "Фалуньгун" при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун", вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* Организация запрещена в России. ** Признана экстремистским материалом.

https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html

https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html

https://ria.ru/20240119/sekta-1922195465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, россия, государственный департамент сша, происшествия