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В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун" - РИА Новости, 03.05.2024
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11:28 03.05.2024 (обновлено: 13:08 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html
В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун"
В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун" - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун"
В Москве задержали четырех последователей китайской секты "Фалуньгун" (Минюст России включил в реестр нежелательных НПО связанные с сектой "Фалуньгун"... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:28
2024-05-03T13:08
китай
сша
россия
государственный департамент сша
происшествия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве задержали четырех последователей китайской секты "Фалуньгун" (Минюст России включил в реестр нежелательных НПО связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве. &quot;Сегодня, 3 мая, правоохранительными органами проведены обыски по местам проживания адептов китайской секты &quot;Фалуньгун&quot;. По итогам пяти обысков четыре человека задержаны по статье 284.1 УК (&quot;Организация деятельности нежелательной организации&quot;. — Прим. ред.)&quot;, — рассказали агентству.На кадрах, предоставленных РИА Новости, силовики находят запрещенную литературу.Как сообщил в Telegram столичный главк СК, обыски прошли в рамках уголовного дела о незаконной деятельности нежелательной организации, возбужденного из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*.По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023-го фигурантка дела с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи**.Секту "Фалуньгун" создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996-м, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, и Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранителей, секта "Фалуньгун" при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун", вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* Организация запрещена в России. ** Признана экстремистским материалом.
https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html
https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html
https://ria.ru/20240119/sekta-1922195465.html
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китай, сша, россия, государственный департамент сша, происшествия
Китай, США, Россия, Государственный департамент США, Происшествия
В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун"

В Москве задержали четырех последователей китайской секты "Фалуньгун"

© РИА НовостиСотрудник полиции во время задержания последователей китайской секты "Фалуньгун"*. Кадр видео
Сотрудник полиции во время задержания последователей китайской секты Фалуньгун*. Кадр видео
© РИА Новости
Сотрудник полиции во время задержания последователей китайской секты "Фалуньгун"*. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве задержали четырех последователей китайской секты "Фалуньгун" (Минюст России включил в реестр нежелательных НПО связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.
«

"Сегодня, 3 мая, правоохранительными органами проведены обыски по местам проживания адептов китайской секты "Фалуньгун". По итогам пяти обысков четыре человека задержаны по статье 284.1 УК ("Организация деятельности нежелательной организации". — Прим. ред.)", — рассказали агентству.

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На кадрах, предоставленных РИА Новости, силовики находят запрещенную литературу.
Как сообщил в Telegram столичный главк СК, обыски прошли в рамках уголовного дела о незаконной деятельности нежелательной организации, возбужденного из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*.
По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023-го фигурантка дела с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи**.
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Секту "Фалуньгун" создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи.
В 1996-м, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, и Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США.
По данным правоохранителей, секта "Фалуньгун" при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае.
Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун", вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.
* Организация запрещена в России.
** Признана экстремистским материалом.
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