https://ria.ru/20240503/bespilotniki-1943664149.html

Тверская область отправила в зону СВО беспилотники, радиостанции и куличи

Тверская область отправила в зону СВО беспилотники, радиостанции и куличи - РИА Новости, 03.05.2024

Тверская область отправила в зону СВО беспилотники, радиостанции и куличи

Тверская область отправила бойцам танкового батальона "Волга" в зону специальной военной операции беспилотники, радиостанции, лазерные указки, огнетушители, а... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:14

2024-05-03T13:14

2024-05-03T13:14

надежные люди

тверская область

россия

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гуманитарная помощь

благотворительность

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РЯЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. Тверская область отправила бойцам танкового батальона "Волга" в зону специальной военной операции беспилотники, радиостанции, лазерные указки, огнетушители, а также куличи и продукты питания, сообщила пресс-служба правительства региона. "Третьего мая военнослужащим именного подразделения Тверской области – танкового батальона "Волга" – направлен гуманитарный груз от Верхневолжья общей массой более одной тонны. Он сформирован по поручению губернатора Игоря Рудени региональным правительством совместно с главным управлением МЧС России по Тверской области", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что в зону СВО направлены беспилотные летательные аппараты, комплект для спутникового интернета, радиостанции, аккумуляторные батареи, коаксиальные кабели, лазерные указки, огнетушители, газовые баллончики и другое оснащение. Кроме того, бойцам переданы пасхальные куличи и продукты питания. "Бойцы "Волги" успешно выполняют поставленные задачи в ходе СВО. Профессиональные, решительные и смелые действия полка, в состав которого входит танковый батальон, неоднократно получали высокую оценку командования", - подчеркивает пресс-служба регионального правительства.

https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912721279.html

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, россия, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гуманитарная помощь, благотворительность