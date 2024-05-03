Тверская область отправила в зону СВО беспилотники, радиостанции и куличи
© Фото : Правительство Тверской областиБеспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
© Фото : Правительство Тверской области
РЯЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. Тверская область отправила бойцам танкового батальона "Волга" в зону специальной военной операции беспилотники, радиостанции, лазерные указки, огнетушители, а также куличи и продукты питания, сообщила пресс-служба правительства региона.
© Фото : Правительство Тверской областиБеспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
© Фото : Правительство Тверской области
Беспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
"Третьего мая военнослужащим именного подразделения Тверской области – танкового батальона "Волга" – направлен гуманитарный груз от Верхневолжья общей массой более одной тонны. Он сформирован по поручению губернатора Игоря Рудени региональным правительством совместно с главным управлением МЧС России по Тверской области", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Тверской областиБеспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
© Фото : Правительство Тверской области
Беспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
Пресс-служба отметила, что в зону СВО направлены беспилотные летательные аппараты, комплект для спутникового интернета, радиостанции, аккумуляторные батареи, коаксиальные кабели, лазерные указки, огнетушители, газовые баллончики и другое оснащение. Кроме того, бойцам переданы пасхальные куличи и продукты питания.
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"Бойцы "Волги" успешно выполняют поставленные задачи в ходе СВО. Профессиональные, решительные и смелые действия полка, в состав которого входит танковый батальон, неоднократно получали высокую оценку командования", - подчеркивает пресс-служба регионального правительства.
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