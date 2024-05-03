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Тверская область отправила в зону СВО беспилотники, радиостанции и куличи - РИА Новости, 03.05.2024
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13:14 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/bespilotniki-1943664149.html
Тверская область отправила в зону СВО беспилотники, радиостанции и куличи
Тверская область отправила в зону СВО беспилотники, радиостанции и куличи - РИА Новости, 03.05.2024
Тверская область отправила в зону СВО беспилотники, радиостанции и куличи
Тверская область отправила бойцам танкового батальона "Волга" в зону специальной военной операции беспилотники, радиостанции, лазерные указки, огнетушители, а... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:14
2024-05-03T13:14
надежные люди
тверская область
россия
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гуманитарная помощь
благотворительность
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РЯЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. Тверская область отправила бойцам танкового батальона "Волга" в зону специальной военной операции беспилотники, радиостанции, лазерные указки, огнетушители, а также куличи и продукты питания, сообщила пресс-служба правительства региона. "Третьего мая военнослужащим именного подразделения Тверской области – танкового батальона "Волга" – направлен гуманитарный груз от Верхневолжья общей массой более одной тонны. Он сформирован по поручению губернатора Игоря Рудени региональным правительством совместно с главным управлением МЧС России по Тверской области", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что в зону СВО направлены беспилотные летательные аппараты, комплект для спутникового интернета, радиостанции, аккумуляторные батареи, коаксиальные кабели, лазерные указки, огнетушители, газовые баллончики и другое оснащение. Кроме того, бойцам переданы пасхальные куличи и продукты питания. "Бойцы "Волги" успешно выполняют поставленные задачи в ходе СВО. Профессиональные, решительные и смелые действия полка, в состав которого входит танковый батальон, неоднократно получали высокую оценку командования", - подчеркивает пресс-служба регионального правительства.
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тверская область, россия, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гуманитарная помощь, Благотворительность

Тверская область отправила в зону СВО беспилотники, радиостанции и куличи

© Фото : Правительство Тверской областиБеспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
Беспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону Волга - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Правительство Тверской области
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РЯЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. Тверская область отправила бойцам танкового батальона "Волга" в зону специальной военной операции беспилотники, радиостанции, лазерные указки, огнетушители, а также куличи и продукты питания, сообщила пресс-служба правительства региона.
© Фото : Правительство Тверской областиБеспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
Беспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону Волга - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Беспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
"Третьего мая военнослужащим именного подразделения Тверской области – танкового батальона "Волга" – направлен гуманитарный груз от Верхневолжья общей массой более одной тонны. Он сформирован по поручению губернатора Игоря Рудени региональным правительством совместно с главным управлением МЧС России по Тверской области", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Тверской областиБеспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
Беспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону Волга - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Беспилотники и радиостанции отправила Тверская область танковому батальону "Волга"
Пресс-служба отметила, что в зону СВО направлены беспилотные летательные аппараты, комплект для спутникового интернета, радиостанции, аккумуляторные батареи, коаксиальные кабели, лазерные указки, огнетушители, газовые баллончики и другое оснащение. Кроме того, бойцам переданы пасхальные куличи и продукты питания.
«
"Бойцы "Волги" успешно выполняют поставленные задачи в ходе СВО. Профессиональные, решительные и смелые действия полка, в состав которого входит танковый батальон, неоднократно получали высокую оценку командования", - подчеркивает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Руденя: Тверская область расширит поддержку участников СВО и их семей
29 ноября 2023, 18:17
 
Надежные людиТверская областьРоссияИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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