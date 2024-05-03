"Вопрос времени". В Киеве начали готовиться к падению важного города
Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падет
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСАУ "Малка" ВС России ведет огонь в зоне СВО
САУ "Малка" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Часов Яр неизбежно падет под ударами российской армии, предупредил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью журналу Economist.
"Текущая проблема Украины — это расположенный на высотах укрепрайон в городе Часов Яр. <...> По словам генерала (Скибицкого. — Прим. ред.), его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени", — говорится в материале.
Как отметили журналисты, Часов Яр обладает большим стратегическим значением для ВСУ. Его взятие откроет российской армии путь к последним крупным городам ДНР, находящимся под контролем Киева.
В издании также подчеркнули, что генерал считает текущее положение Украины самым тяжелым с момента начала конфликта.
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"Он (Скибицкий. — Прим. ред.) не представляет, как Украина может одержать победу на поле боя", — привели его мнение в Economist.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.