Рейтинг@Mail.ru
"Вопрос времени". В Киеве начали готовиться к падению важного города - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 03.05.2024 (обновлено: 04:21 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/avdeevka-1943590326.html
"Вопрос времени". В Киеве начали готовиться к падению важного города
"Вопрос времени". В Киеве начали готовиться к падению важного города - РИА Новости, 03.05.2024
"Вопрос времени". В Киеве начали готовиться к падению важного города
Часов Яр неизбежно падет под ударами российской армии, предупредил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T01:10
2024-05-03T04:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
часов яр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936362525_0:289:2825:1878_1920x0_80_0_0_fc0748bd0548f7b07f046f541035f441.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Часов Яр неизбежно падет под ударами российской армии, предупредил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью журналу Economist."Текущая проблема Украины — это расположенный на высотах укрепрайон в городе Часов Яр. &lt;...&gt; По словам генерала (Скибицкого. — Прим. ред.), его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени", — говорится в материале.Как отметили журналисты, Часов Яр обладает большим стратегическим значением для ВСУ. Его взятие откроет российской армии путь к последним крупным городам ДНР, находящимся под контролем Киева.В издании также подчеркнули, что генерал считает текущее положение Украины самым тяжелым с момента начала конфликта.&quot;Он (Скибицкий. — Прим. ред.) не представляет, как Украина может одержать победу на поле боя&quot;, — привели его мнение в Economist.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
https://ria.ru/20240502/kiev-1943525997.html
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943346004.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
украина
часов яр
донецкая народная республика
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936362525_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_e40ffa1186f2f3fa172f2873707f1b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Великобритания
"Вопрос времени". В Киеве начали готовиться к падению важного города

Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСАУ "Малка" ВС России ведет огонь в зоне СВО
САУ Малка ВС России ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
САУ "Малка" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Часов Яр неизбежно падет под ударами российской армии, предупредил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью журналу Economist.
"Текущая проблема Украины — это расположенный на высотах укрепрайон в городе Часов Яр. <...> По словам генерала (Скибицкого. — Прим. ред.), его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени", — говорится в материале.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте
Вчера, 16:59
Как отметили журналисты, Часов Яр обладает большим стратегическим значением для ВСУ. Его взятие откроет российской армии путь к последним крупным городам ДНР, находящимся под контролем Киева.
В издании также подчеркнули, что генерал считает текущее положение Украины самым тяжелым с момента начала конфликта.
«

"Он (Скибицкий. — Прим. ред.) не представляет, как Украина может одержать победу на поле боя", — привели его мнение в Economist.

Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Сотни жертв и десятки Bradley. В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
1 мая, 17:53
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала