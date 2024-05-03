Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/armeniya-1943738842.html
Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна
Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна - РИА Новости, 03.05.2024
Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна
Генеральная прокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить поданное в ведомство заявление с требованием привлечь к уголовной... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:34
2024-05-03T17:34
в мире
армения
азербайджан
грузия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780601097_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_5064175f6f0ee96403949b1ea17ee532.jpg
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить поданное в ведомство заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьера Никола Пашияняна за нарушения, которые он допустил в процессе делимитации границы с Азербайджаном, сообщила в пятницу генпрокурор республики Анна Вардапетян. Ранее адвокат Ара Зограбян и полковник запаса Айк Наапетян обратились в генпрокуратуру Армении с требованием привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за изменение государственной границы страны без проведения референдума. "По поводу поданного Зограбяном заявления... К нему были прикреплены определенные документы, в том числе свидетельства о собственности, подлинность которых нуждается в проверке. Мы обратились в Службу национальной безопасности, попросив представить нам на основании оперативной проверки документы, чтобы решить инициировать или нет производство", - сказала Вардапетян в ходе заседания парламента. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240430/armeniya-1943152449.html
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
армения
азербайджан
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780601097_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_a8552b4e360cfb1368af148ed309c0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, грузия, генеральная прокуратура рф
В мире, Армения, Азербайджан, Грузия, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна

ГП Армении попросила СНБ проверить заявление о допущенных Пашиняном нарушениях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить поданное в ведомство заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьера Никола Пашияняна за нарушения, которые он допустил в процессе делимитации границы с Азербайджаном, сообщила в пятницу генпрокурор республики Анна Вардапетян.
Ранее адвокат Ара Зограбян и полковник запаса Айк Наапетян обратились в генпрокуратуру Армении с требованием привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за изменение государственной границы страны без проведения референдума.
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Парламент Армении отказался обсуждать демаркацию границы с Азербайджаном
30 апреля, 14:02
"По поводу поданного Зограбяном заявления... К нему были прикреплены определенные документы, в том числе свидетельства о собственности, подлинность которых нуждается в проверке. Мы обратились в Службу национальной безопасности, попросив представить нам на основании оперативной проверки документы, чтобы решить инициировать или нет производство", - сказала Вардапетян в ходе заседания парламента.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением
20 апреля, 14:34
 
В миреАрменияАзербайджанГрузияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала