https://ria.ru/20240503/armeniya-1943738842.html
Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна
Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна - РИА Новости, 03.05.2024
Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна
Генеральная прокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить поданное в ведомство заявление с требованием привлечь к уголовной... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:34
2024-05-03T17:34
2024-05-03T17:34
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить поданное в ведомство заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьера Никола Пашияняна за нарушения, которые он допустил в процессе делимитации границы с Азербайджаном, сообщила в пятницу генпрокурор республики Анна Вардапетян. Ранее адвокат Ара Зограбян и полковник запаса Айк Наапетян обратились в генпрокуратуру Армении с требованием привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за изменение государственной границы страны без проведения референдума. "По поводу поданного Зограбяном заявления... К нему были прикреплены определенные документы, в том числе свидетельства о собственности, подлинность которых нуждается в проверке. Мы обратились в Службу национальной безопасности, попросив представить нам на основании оперативной проверки документы, чтобы решить инициировать или нет производство", - сказала Вардапетян в ходе заседания парламента. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240430/armeniya-1943152449.html
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, грузия, генеральная прокуратура рф
В мире, Армения, Азербайджан, Грузия, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна
ГП Армении попросила СНБ проверить заявление о допущенных Пашиняном нарушениях
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить поданное в ведомство заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьера Никола Пашияняна за нарушения, которые он допустил в процессе делимитации границы с Азербайджаном, сообщила в пятницу генпрокурор республики Анна Вардапетян.
Ранее адвокат Ара Зограбян и полковник запаса Айк Наапетян обратились в генпрокуратуру Армении с требованием привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за изменение государственной границы страны без проведения референдума.
"По поводу поданного Зограбяном заявления... К нему были прикреплены определенные документы, в том числе свидетельства о собственности, подлинность которых нуждается в проверке. Мы обратились в Службу национальной безопасности, попросив представить нам на основании оперативной проверки документы, чтобы решить инициировать или нет производство", - сказала Вардапетян в ходе заседания парламента.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию
и Иран
, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.