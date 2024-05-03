https://ria.ru/20240503/armeniya-1943738842.html

Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна

Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна - РИА Новости, 03.05.2024

Генпрокуратура Армении попросила СНБ проверить заявление на Пашиняна

Генеральная прокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить поданное в ведомство заявление с требованием привлечь к уголовной... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:34

2024-05-03T17:34

2024-05-03T17:34

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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить поданное в ведомство заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьера Никола Пашияняна за нарушения, которые он допустил в процессе делимитации границы с Азербайджаном, сообщила в пятницу генпрокурор республики Анна Вардапетян. Ранее адвокат Ара Зограбян и полковник запаса Айк Наапетян обратились в генпрокуратуру Армении с требованием привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за изменение государственной границы страны без проведения референдума. "По поводу поданного Зограбяном заявления... К нему были прикреплены определенные документы, в том числе свидетельства о собственности, подлинность которых нуждается в проверке. Мы обратились в Службу национальной безопасности, попросив представить нам на основании оперативной проверки документы, чтобы решить инициировать или нет производство", - сказала Вардапетян в ходе заседания парламента. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.

https://ria.ru/20240430/armeniya-1943152449.html

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, грузия, генеральная прокуратура рф