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Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам - РИА Новости, 02.05.2024
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11:58 02.05.2024 (обновлено: 12:21 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ziraat-1943437442.html
Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам
Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам - РИА Новости, 02.05.2024
Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам
Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счёта гражданам России, при этом каких-либо запретов... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:58
2024-05-02T12:21
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АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счёта гражданам России, при этом каких-либо запретов нет, заявления принимаются, сообщил РИА Новости руководящий представитель банка в одном из филиалов в Анкаре. Ранее сообщалось, что россиянам якобы массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, утверждалось, что были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке Ziraat. "Головной офис банка проводит тщательный контроль соответствия. Это означает наличие точных данных (по имени, фамилии, отчеству), право на работу на территории Турецкой Республики или студенческая виза и, конечно же, наличие вида на жительство (ВНЖ). Наличие депозита, в большинстве случаев, не требуется",- сообщил собеседник агентства. По его словам, каких-либо запретов в открытии банковского счёта гражданам России нет. "Нет каких-либо указаний на этот счёт. Мы принимаем обращения от граждан РФ. При соответствии всех необходимых документов нет проблем",- уточнил он.
https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924498426.html
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россия, турция, в мире, анкара (провинция)
Россия, Турция, В мире, Анкара (провинция)
Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам

Ziraat тщательно проверяет соответствие документов при открытии счета россиянам

© AFP 2024 / Ozan Kose Турецкий государственный банк Ziraat
 Турецкий государственный банк Ziraat - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AFP 2024 / Ozan Kose
Турецкий государственный банк Ziraat
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счёта гражданам России, при этом каких-либо запретов нет, заявления принимаются, сообщил РИА Новости руководящий представитель банка в одном из филиалов в Анкаре.
Ранее сообщалось, что россиянам якобы массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, утверждалось, что были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке Ziraat.
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"Головной офис банка проводит тщательный контроль соответствия. Это означает наличие точных данных (по имени, фамилии, отчеству), право на работу на территории Турецкой Республики или студенческая виза и, конечно же, наличие вида на жительство (ВНЖ). Наличие депозита, в большинстве случаев, не требуется",- сообщил собеседник агентства.
По его словам, каких-либо запретов в открытии банковского счёта гражданам России нет.
"Нет каких-либо указаний на этот счёт. Мы принимаем обращения от граждан РФ. При соответствии всех необходимых документов нет проблем",- уточнил он.
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