https://ria.ru/20240502/ziraat-1943437442.html

Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам

Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам - РИА Новости, 02.05.2024

Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам

Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счёта гражданам России, при этом каких-либо запретов... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:58

2024-05-02T11:58

2024-05-02T12:21

россия

турция

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анкара (провинция)

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АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счёта гражданам России, при этом каких-либо запретов нет, заявления принимаются, сообщил РИА Новости руководящий представитель банка в одном из филиалов в Анкаре. Ранее сообщалось, что россиянам якобы массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, утверждалось, что были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке Ziraat. "Головной офис банка проводит тщательный контроль соответствия. Это означает наличие точных данных (по имени, фамилии, отчеству), право на работу на территории Турецкой Республики или студенческая виза и, конечно же, наличие вида на жительство (ВНЖ). Наличие депозита, в большинстве случаев, не требуется",- сообщил собеседник агентства. По его словам, каких-либо запретов в открытии банковского счёта гражданам России нет. "Нет каких-либо указаний на этот счёт. Мы принимаем обращения от граждан РФ. При соответствии всех необходимых документов нет проблем",- уточнил он.

https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924498426.html

https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, в мире, анкара (провинция)