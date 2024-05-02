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В Оренбурге во время наводнения спасли 180 кошек и собак
В Оренбурге во время наводнения спасли 180 кошек и собак - РИА Новости, 02.05.2024
В Оренбурге во время наводнения спасли 180 кошек и собак
Волонтеры спасли из затопленных районов Оренбурга 180 кошек и собак, их фотографии опубликованы на специальной платформе для поиска хозяев, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:25
2024-05-02T13:25
2024-05-02T15:17
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УФА, 2 мая — РИА Новости. Волонтеры спасли из затопленных районов Оренбурга 180 кошек и собак, их фотографии опубликованы на специальной платформе для поиска хозяев, сообщил вице-губернатор региона Игнат Петухов в Telegram-канале."Кошек и собак, спасенных во время паводка в Оренбурге, можно найти на платформе "ЖдуТебя.рф". На главной странице сайта есть указатели для тех, кто потерял или нашел питомца. На сайте уже более 180 фото хвостатых, которых волонтеры вытащили из воды", — говорится в публикации. Петухов отметил, что если горожане обнаружили животное, которому нужно найти хозяина, то можно написать администратору сайта."Наша платформа рассчитана на тех, кто ищет свою собаку/кошку, которую потеряли во время наводнения. В нашей базе данных фото из приютов и передержек, а также от людей, которые на время приютили у себя потерявшихся животных. Также мы размещаем ваши объявления о пропаже любимцев и надеемся, что когда-нибудь все до единого хвосты найдут себе дом", — указано на сайте.С 7 апреля в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. По данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 5257 домов и 9334 приусадебных участка.
https://ria.ru/20240408/sobaka-1938705091.html
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оренбург, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Хорошие новости
В Оренбурге во время наводнения спасли 180 кошек и собак
В Оренбурге опубликовали фото 180 спасенных животных для поиска хозяев