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В Оренбурге во время наводнения спасли 180 кошек и собак

В Оренбурге во время наводнения спасли 180 кошек и собак - РИА Новости, 02.05.2024

В Оренбурге во время наводнения спасли 180 кошек и собак

Волонтеры спасли из затопленных районов Оренбурга 180 кошек и собак, их фотографии опубликованы на специальной платформе для поиска хозяев, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:25

2024-05-02T13:25

2024-05-02T15:17

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 2 мая — РИА Новости. Волонтеры спасли из затопленных районов Оренбурга 180 кошек и собак, их фотографии опубликованы на специальной платформе для поиска хозяев, сообщил вице-губернатор региона Игнат Петухов в Telegram-канале."Кошек и собак, спасенных во время паводка в Оренбурге, можно найти на платформе "ЖдуТебя.рф". На главной странице сайта есть указатели для тех, кто потерял или нашел питомца. На сайте уже более 180 фото хвостатых, которых волонтеры вытащили из воды", — говорится в публикации. Петухов отметил, что если горожане обнаружили животное, которому нужно найти хозяина, то можно написать администратору сайта."Наша платформа рассчитана на тех, кто ищет свою собаку/кошку, которую потеряли во время наводнения. В нашей базе данных фото из приютов и передержек, а также от людей, которые на время приютили у себя потерявшихся животных. Также мы размещаем ваши объявления о пропаже любимцев и надеемся, что когда-нибудь все до единого хвосты найдут себе дом", — указано на сайте.С 7 апреля в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. По данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 5257 домов и 9334 приусадебных участка.

https://ria.ru/20240408/sobaka-1938705091.html

https://ria.ru/20240418/propavshiy-1940757456.html

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