https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943387926.html

"Это навечно". В Штатах рассказали об опасном решении по Украине

"Это навечно". В Штатах рассказали об опасном решении по Украине - РИА Новости, 02.05.2024

"Это навечно". В Штатах рассказали об опасном решении по Украине

Переговоры между США и Украиной по поводу соглашения о безопасности на десять лет свидетельствуют о намерении президента Джо Байдена продлить конфликт с Россией РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T02:55

2024-05-02T02:55

2024-05-02T02:55

специальная военная операция на украине

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джо байден

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Переговоры между США и Украиной по поводу соглашения о безопасности на десять лет свидетельствуют о намерении президента Джо Байдена продлить конфликт с Россией на многие годы, предположил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин."В видеообращении в выходные Зеленский сбросил настоящую бомбу: Киев и Вашингтон работают над <...> соглашением, <...> которое продлит участие Америки в конфликте на долгие годы. <...> Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией. — Прим. ред.)?" — спросил он.По мнению Девлина, Белый дом стремится связать себя соглашением с Украиной из-за страха перед Дональдом Трампом. Даже если тот после победы на президентских выборах согласится давать Киеву кредиты, общее направление политики при Трампе все равно будет связано с уходом США из Восточной Европы."Администрация Байдена пытается обеспечить вечный конфликт на Украине", — заключил колумнист.В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие. По его словам, обсуждения идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240502/voyna-1943385219.html

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в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп