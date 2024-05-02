"Это навечно". В Штатах рассказали об опасном решении по Украине
AC: американские элиты хотят продлить конфликт на Украине еще на десять лет
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Переговоры между США и Украиной по поводу соглашения о безопасности на десять лет свидетельствуют о намерении президента Джо Байдена продлить конфликт с Россией на многие годы, предположил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин.
"В видеообращении в выходные Зеленский сбросил настоящую бомбу: Киев и Вашингтон работают над <...> соглашением, <...> которое продлит участие Америки в конфликте на долгие годы. <...> Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией. — Прим. ред.)?" — спросил он.
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По мнению Девлина, Белый дом стремится связать себя соглашением с Украиной из-за страха перед Дональдом Трампом. Даже если тот после победы на президентских выборах согласится давать Киеву кредиты, общее направление политики при Трампе все равно будет связано с уходом США из Восточной Европы.
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"Администрация Байдена пытается обеспечить вечный конфликт на Украине", — заключил колумнист.
В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.
В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие. По его словам, обсуждения идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.