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В Днепропетровской области после взрыва пострадало административное здание
В Днепропетровской области после взрыва пострадало административное здание - РИА Новости, 02.05.2024
В Днепропетровской области после взрыва пострадало административное здание
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил Telegram-канале, что после взрыва зафиксировано повреждение административного здания в городе... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:06
2024-05-02T08:06
2024-05-02T08:29
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил Telegram-канале, что после взрыва зафиксировано повреждение административного здания в городе Никополь. Как написал Лукашук, ночью было поражено одно из "админзданий" в городе Никополе. О каком именно здании идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николай лукашук, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николай Лукашук, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области после взрыва пострадало административное здание
Лукашук: после взрыва в Никополе пострадало административное здание