https://ria.ru/20240502/zayavil-1943406936.html

Украина как государство давно умерла, заявил Аксенов

Украина как государство давно умерла, заявил Аксенов - РИА Новости, 02.05.2024

Украина как государство давно умерла, заявил Аксенов

Украина, где массовое убийство в Одессе в 2014 году сделали предметом национальной гордости, давно умерла как государство, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:15

2024-05-02T09:15

2024-05-02T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Украина, где массовое убийство в Одессе в 2014 году сделали предметом национальной гордости, давно умерла как государство, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. "В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное", — написал он. Аксенов напомнил, что за десять лет преступников не наказали."Но некоторые из них уже денацифицированы и горят в аду. А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца", — заключил глава Крыма. После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом Поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.По утверждению бывшего депутата городского совета Одессы Василия Полищука, который был свидетелем тех событий, а затем занимался их расследованием, тогда погибли не 48 человек, а как минимум 51.

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия. 2024-05-02T09:15 true PT2M52S

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Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, харьков, сергей аксенов (политик), василий полищук