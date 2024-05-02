https://ria.ru/20240502/vzryv-1943431678.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:34

2024-05-02T11:34

2024-05-02T13:27

в мире

харьков

украина

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."На севере Харькова произошел взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу.В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что вооруженные силы ударили по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

харьков

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина, дмитрий песков, харьковская область, вооруженные силы украины