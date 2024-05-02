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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:34
2024-05-02T11:34
2024-05-02T13:27
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."На севере Харькова произошел взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу.В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что вооруженные силы ударили по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в районе Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги