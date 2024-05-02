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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 02.05.2024 (обновлено: 13:27 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/vzryv-1943431678.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:34
2024-05-02T13:27
в мире
харьков
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."На севере Харькова произошел взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу.В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что вооруженные силы ударили по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html
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в мире, харьков, украина, дмитрий песков, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Общественное": в районе Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
"На севере Харькова произошел взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.
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Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом
29 апреля, 00:24
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что вооруженные силы ударили по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаДмитрий ПесковХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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