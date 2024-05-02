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Около семи тысяч жителей Курганской области получили единовременные выплаты

Около семи тысяч жителей Курганской области получили единовременные выплаты - РИА Новости, 02.05.2024

Около семи тысяч жителей Курганской области получили единовременные выплаты

Почти 7 тысячам жителям Курганской области, чьи дома пострадали из-за паводка, направлена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:10

2024-05-02T18:10

2024-05-02T18:10

происшествия

жилье

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Почти 7 тысячам жителям Курганской области, чьи дома пострадали из-за паводка, направлена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. "На сегодня средства на выплаты единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей направлены почти 7000 граждан. В отношении почти 300 граждан уже приняты решения по выплатам в 50 и 100 тысяч рублей", - написал глава региона.Он добавил, что почти на 100% обследовано жилье в 5 муниципальных округах, в которых по 11 домам определена необходимость капитального ремонта. Основная работа комиссий по оценке сейчас разворачивается на территории города Кургана и Кетовского округа, где расположено наибольшее количество подтопленных домов, решения по ним будут приниматься сразу после схода воды и обследования комиссиями, пояснил Шумков. По его данным, на четверг от воды освободился уже 31 объект транспортной инфраструктуры. "По 11 из них уже готовы акты обследования. Остальные будут также обследованы в кратчайшие сроки с определением необходимых видов восстановительных работ", - пояснил он. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба с 8 апреля. По состоянию на 2 мая, остаются подтопленными в 13 населенных пунктах шести муниципальных образований 648 жилых и 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240430/vyplaty-1943108536.html

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происшествия, жилье, курганская область, курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, россия