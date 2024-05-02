https://ria.ru/20240502/vykhodnye-1943381693.html

В России началась двухдневная рабочая неделя

В России началась двухдневная рабочая неделя - РИА Новости, 02.05.2024

В России началась двухдневная рабочая неделя

Двухдневная рабочая неделя начинается в России в четверг. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T00:09

2024-05-02T00:09

2024-05-02T02:08

общество

россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Двухдневная рабочая неделя начинается в России в четверг. В первую половину 18-й недели года с понедельника по среду россияне отдыхали, отмечая Праздник весны и труда. Следующая, 19-я рабочая неделя тоже будет короткой — 9 и 10 мая будут выходными в честь Дня Победы, рабочий день 8 мая будет сокращенным. Ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова рассказала РИА Новости, что по Трудовому кодексу можно брать отпуск на два дня. Но она отметила, что стоит учитывать график отпусков и продумывать отдых заранее, согласовать его с руководством и коллегами. По данным исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости, 15 процентов респондентов планировали взять отпуск на рабочие дни между майскими праздниками, а 85 процентов ответили, что для отдыха им хватит праздничных дней. В это время россияне собирались отдохнуть на даче, пожарить шашлыки, заняться огородом и здоровьем, а также посетить родственников, свидетельствует опрос. В исследовании, которое проводилось методом опроса с 15 марта по 7 апреля, участвовали 3,6 тысячи россиян старше 18 лет.

https://ria.ru/20240502/moskva-1943382560.html

https://ria.ru/20240426/parad-1942568747.html

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общество, россия