https://ria.ru/20240502/veterany-1942835472.html

Как получить статус ветерана боевых действий

Как получить статус ветерана боевых действий - РИА Новости, 02.05.2024

Как получить статус ветерана боевых действий

Статус ветерана боевых действий присваивают россиянам, которые добровольно или по решению государственных органов выполняли военные задачи в интересах страны... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:00

2024-05-02T10:00

2024-05-02T13:32

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спецоперация

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Статус ветерана боевых действий присваивают россиянам, которые добровольно или по решению государственных органов выполняли военные задачи в интересах страны. Его могут получить не только солдаты и офицеры, но и гражданские лица, командированные в горячие точки. Всем ветеранам положены льготы и ежемесячные доплаты к пенсии. Смотрите в инфографике Ria.ru, как оформить ветеранское удостоверение и на что после этого рассчитывать.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, ветераны, сво, военнослужащие, военные, льготы, социальные выплаты, пенсия, общество, инфографика