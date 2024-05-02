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Как получить статус ветерана боевых действий
Как получить статус ветерана боевых действий - РИА Новости, 02.05.2024
Как получить статус ветерана боевых действий
Статус ветерана боевых действий присваивают россиянам, которые добровольно или по решению государственных органов выполняли военные задачи в интересах страны... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:00
2024-05-02T10:00
2024-05-02T13:32
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Статус ветерана боевых действий присваивают россиянам, которые добровольно или по решению государственных органов выполняли военные задачи в интересах страны. Его могут получить не только солдаты и офицеры, но и гражданские лица, командированные в горячие точки. Всем ветеранам положены льготы и ежемесячные доплаты к пенсии. Смотрите в инфографике Ria.ru, как оформить ветеранское удостоверение и на что после этого рассчитывать.
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спецоперация, ветераны, сво, военнослужащие, военные, льготы, социальные выплаты, пенсия, общество, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Ветераны, СВО, Военнослужащие, Военные, Льготы, Социальные выплаты, Пенсия, Общество