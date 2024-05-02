https://ria.ru/20240502/velikobritaniya-1943474632.html

Великобритания стала уязвимей для воздушных атак, пишут СМИ

Великобритания стала уязвимей для воздушных атак, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2024

Великобритания стала уязвимей для воздушных атак, пишут СМИ

Многолетние сокращения оборонных расходов усугубили уязвимость Великобритании перед потенциальной угрозой ракет и беспилотников, сообщил в четверг телеканал Sky РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:57

2024-05-02T13:57

2024-05-02T13:58

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Многолетние сокращения оборонных расходов усугубили уязвимость Великобритании перед потенциальной угрозой ракет и беспилотников, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источники в министерстве обороны и мнение ветеранов времен холодной войны. "Сможет ли Великобритания защитить свои города с неба, если на них обрушится шквал ракет? Нет... Знает ли население, что делать в случае воздушной атаки? Нет... Проще говоря, защищены ли мы? Нет", - цитирует Sky News высокопоставленный источник в британском оборонном ведомстве. Телеканал сообщает, что военное руководство изучает возможности восстановления оборонных мощностей страны для защиты важнейших объектов инфраструктуры, таких как электростанции, военные базы и правительственные здания, от ударов крылатыми и баллистическими ракетами, подобных тем, которые могут наносить ВС РФ. В публикации отмечается, что имеющиеся у страны средства ПВО эффективны, однако их уже недостаточно для защиты стратегических объектов. Sky News уточняет, что во времена холодной войны наземные системы противовоздушной обороны были разбросаны по всему британскому побережью и составляли часть многоуровневой системы ПВО, которая также включала истребители и другое оружие. Однако весь арсенал зенитного ракетного комплекса Bloodhound был снят с вооружения в 1991 году. Кроме того, сейчас Королевские военно-воздушные силы располагают лишь девятью фронтовыми эскадрильями реактивных самолетов, тогда как к концу холодной войны их было 30. Развернутые на суше шесть систем ПВО Sky Sabre имеют ограниченный радиус действия. Из шести эскадронных миноносцев типа 45 только три "доступны для операций", говорится в материале со ссылкой на представителей флота. По мнению старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Джека Уотлинга, нынешняя система ПВО Британии "ужасно неадекватна". Он отметил, что страна, окруженная союзниками, выигрывает от географического положения, однако после распада СССР системы ПВО были сокращены не только в Британии, но и во многих странах Европы. "Мы всегда слышим от министерства обороны аргумент, что проблемы в нашем собственном (военном - ред.) потенциале допустимы, потому что мы являемся частью альянса (НАТО - ред.)... И если мы посмотрим на НАТО, то в целом наблюдается нехватка (средств ПВО - ред.)", - цитирует Уотлинга телеканал. Премьер Великобритании Риши Сунак 23 апреля сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Кроме того, он сообщил о намерении добиться увеличения оборонных расходов страны до 2,5% ВВП к 2030 году. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В январе британский премьер в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиардов фунтов на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на десять лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину весь этот период.

https://ria.ru/20240314/bednost-1932851116.html

https://ria.ru/20240331/britaniya-1936914028.html

https://ria.ru/20230921/opros-1897717550.html

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великобритания, украина, риши сунак, владимир зеленский, в мире