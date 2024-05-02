https://ria.ru/20240502/ukraina-1943450043.html
В Кремле рассказали о сборе свидетельств преступлений киевского режима
В Кремле рассказали о сборе свидетельств преступлений киевского режима - РИА Новости, 02.05.2024
В Кремле рассказали о сборе свидетельств преступлений киевского режима
Россия ведет подготовительную работу по фиксации преступлений киевского режима, в частности, по теме пожара в одесском Доме профсоюзов, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:35
2024-05-02T12:35
2024-05-02T12:42
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия ведет подготовительную работу по фиксации преступлений киевского режима, в частности, по теме пожара в одесском Доме профсоюзов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это очень сложная субстанция, потому что подобное обвинение требует огромной подготовительной работы. И мы знаем, что наши следственные органы ведут работу по фиксации всех соответствующих преступлений киевского режима. Насколько нам известно, работа продолжается, в неё вовлечено огромные количество профессионалов. Дальше уже, основываясь на результатах этой работы, нам предстоит инициировать следующие решения", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия.
2024-05-02T12:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, в мире, украина, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина
В Кремле рассказали о сборе свидетельств преступлений киевского режима
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия ведет подготовительную работу по фиксации преступлений киевского режима, в частности, по теме пожара в одесском Доме профсоюзов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2024-05-02T12:35
true
PT2M52S
В Кремле рассказали о сборе свидетельств преступлений киевского режима
Песков: Россия ведет подготовительную работу по фиксации преступлений Киева
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия ведет подготовительную работу по фиксации преступлений киевского режима, в частности, по теме пожара в одесском Доме профсоюзов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень сложная субстанция, потому что подобное обвинение требует огромной подготовительной работы. И мы знаем, что наши следственные органы ведут работу по фиксации всех соответствующих преступлений киевского режима. Насколько нам известно, работа продолжается, в неё вовлечено огромные количество профессионалов. Дальше уже, основываясь на результатах этой работы, нам предстоит инициировать следующие решения", - сказал Песков журналистам.