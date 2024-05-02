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Почти 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы на KazanForum - РИА Новости, 02.05.2024
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Республика Татарстан
 
10:57 02.05.2024
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Почти 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы на KazanForum
Почти 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы на KazanForum - РИА Новости, 02.05.2024
Почти 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы на KazanForum
Около 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы к настоящему времени на международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщила... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:57
2024-05-02T10:57
республика татарстан
казань
организация исламского сотрудничества
талия минуллина
россия
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КАЗАНЬ, 2 мая – РИА Новости. Около 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы к настоящему времени на международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. С 2023 года он носит федеральный статус. "Почти 11 тысяч зарегистрированных участников у нас на 2 мая, и мы понимаем, что это не предел. Регистрация должна продлиться до 6 мая, поэтому мы еще ожидаем в последние дни большого увеличения количества участников. И вот уже 79 стран зарегистрировались", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики. Минуллина отметила, что в этом году форум проходит в 15-й раз, до придания ему федерального статуса число его участников составляло порядка 6-7 тысяч человек. Самые большие делегации не только официальные, но и от бизнес-сообщества, по информации спикера, ожидаются из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркмении, Узбекистана. Также, по словам Минуллиной, на форум зарегистрированы представители 80 субъектов Российской Федерации. Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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казань, организация исламского сотрудничества, талия минуллина, россия
Республика Татарстан, Казань, Организация исламского сотрудничества, Талия Минуллина, Россия

Почти 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы на KazanForum

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГости Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Гости Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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КАЗАНЬ, 2 мая – РИА Новости. Около 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы к настоящему времени на международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. С 2023 года он носит федеральный статус.
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"Почти 11 тысяч зарегистрированных участников у нас на 2 мая, и мы понимаем, что это не предел. Регистрация должна продлиться до 6 мая, поэтому мы еще ожидаем в последние дни большого увеличения количества участников. И вот уже 79 стран зарегистрировались", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики.
Минуллина отметила, что в этом году форум проходит в 15-й раз, до придания ему федерального статуса число его участников составляло порядка 6-7 тысяч человек.
Самые большие делегации не только официальные, но и от бизнес-сообщества, по информации спикера, ожидаются из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркмении, Узбекистана.
Также, по словам Минуллиной, на форум зарегистрированы представители 80 субъектов Российской Федерации.
Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
 
Республика ТатарстанКазаньОрганизация исламского сотрудничестваТалия МинуллинаРоссия
 
 
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