https://ria.ru/20240502/uchastniki-1943424700.html

Почти 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы на KazanForum

Почти 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы на KazanForum - РИА Новости, 02.05.2024

Почти 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы на KazanForum

Около 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы к настоящему времени на международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщила... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:57

2024-05-02T10:57

2024-05-02T10:57

республика татарстан

казань

организация исламского сотрудничества

талия минуллина

россия

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КАЗАНЬ, 2 мая – РИА Новости. Около 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрированы к настоящему времени на международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. С 2023 года он носит федеральный статус. "Почти 11 тысяч зарегистрированных участников у нас на 2 мая, и мы понимаем, что это не предел. Регистрация должна продлиться до 6 мая, поэтому мы еще ожидаем в последние дни большого увеличения количества участников. И вот уже 79 стран зарегистрировались", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики. Минуллина отметила, что в этом году форум проходит в 15-й раз, до придания ему федерального статуса число его участников составляло порядка 6-7 тысяч человек. Самые большие делегации не только официальные, но и от бизнес-сообщества, по информации спикера, ожидаются из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркмении, Узбекистана. Также, по словам Минуллиной, на форум зарегистрированы представители 80 субъектов Российской Федерации. Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240427/kazan-1942681587.html

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, организация исламского сотрудничества, талия минуллина, россия